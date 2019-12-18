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18.12.2019 - 21:54 | | AA

Arkadaşları yardımına koştu! Bacağına çelik kanca saplandı

Mersin'in Tarsus ilçesinde bacağına çelik kanca saplanan işçi hastaneye kaldırıldı.

Arkadaşları yardımına koştu! Bacağına çelik kanca saplandı

Yarbay Şemsettin Mahallesi'nde özel bir hazır beton firmasında çalışma yapıldığı sırada işçi Recep Zincirbüken'in bacağına henüz belirlenemeyen nedenle çelik kanca saplandı.

Diğer işçilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, yaralıyı Tarsus Devlet Hastanesi'ne götürdü.

Yaralı Zincirbüken, yapılan ilk müdahalenin ardından bacağındaki kancayla birlikte özel bir hastaneye sevk edildi. Burada Zincirbüken'in bacağındaki kanca, spiral yardımıyla çıkarıldı.

Recep Zincirbüken'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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