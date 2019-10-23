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23.10.2019 - 15:06 | | AA, DHA

Arkadaşlarına kabusu yaşatmıştı! İşte karar...

Eskişehir'de kullandığı pikabı şakalaşmak amacıyla arkadaşlarının üzerine sürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınan genç, adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Arkadaşlarına kabusu yaşatmıştı! İşte karar...
Aracını arkadaşlarının üzerine süren genç serbest bırakıldı
Aracını arkadaşlarının üzerine süren genç serbest bırakıldı
Aracını arkadaşlarının üzerine süren genç serbest bırakıldı
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75. Yıl Mahallesi Selami Vardar Bulvarı'nda, kullandığı 26 VY 074 plakalı pikabı arkadaşlarının üzerine sürdüğü için polis tarafından gözaltına alınan İ.D. (18), emniyette işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edildi.

"Kasten yaralamaya teşebbüs" suçlamasıyla nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan İ.D, adli kontrol kararıyla salıverildi.

"Trafik güvenliğini tehlikeye düşürdüğü" gerekçesiyle 343 lira idari para cezası verilen İ.D'nin ehliyetine ve aracına geçici olarak el konulduğu öğrenildi.

 

 

Hırsızların yeni yöntemi: Siparişle hırsızlık...İstanbul'da hırsızlar arasında yeni yöntem, 'sipariş üzerine hırsızlık yapmak' oldu. Hırsızlar, önceden sipariş aldıkları özellikle lüks araç yedek parçalarını çalıp, hazır bekleyen müşteriye satıyor. Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince geçtiğimiz aylarda bir apartmana düzenlenen baskında da kamyon dolusu çalıntı lüks araç yedek parçası ele geçirildi. Şüpheliler gözaltına alınırken, çalıntı yedek parçaların internet üzerinden satıldığı belirlendi. Polis ise araç sahiplerini, "Araç ve yedek parça hırsızlarının en çok tercih ettiği günler, yağmurlu ve karlı günler. Çünkü dışarısı boştur. Bu da hırsızlar için en uygun zamandır" diyerek uyardı.
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