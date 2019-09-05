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05.09.2019 - 12:18| DHA

Arkadaşlarının oyun salonu için yaptıkları 'pes' dedirtti

İstanbul'da girdikleri evde çaldıkları televizyonları arkadaşlarına ait video oyun salonunda kullanan 2 kişi yakalandı.

Arkadaşlarının oyun salonu için yaptıkları 'pes' dedirtti

Şüphelilerin televizyonu çalma ve oyun salonuna götürme anları güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.

PEŞPEŞE İKİ HIRSIZLIK OLDU

Güngören'de 19 Ağustos 2019 tarihinde mağdur H.T.'nin evine kapı kilidini kırarak giren hırsızlar içeride bulunan televizyon ile 500 lira parayı alarak kaçtı. Üsküdar, Selami Ali mahallesinde 23 Ağustos 2019 tarihinde meydana gelen olayda ise mağdur V.A.'nın evine giren hırsızlar bir televizyon, dizüstü bilgisayar ve 1000 lira çaldı. Hırsızlık Büro Amirliğine bağlı ekipler olayla ilgili yaptıkları incelemede iki hırsızlığı da aynı kişilerin yaptığını tespit etti.

TELEVİZYONLARI ARKADAŞLARININ OYUN SALONUNA GÖTÜRMÜŞLER

Kamera görüntülerinden takip edilen hırsızların çaldıkları televizyonları Esenler'de bulunan bir video oyun salonuna götürdükleri tespit edildi. Bu gelişme üzerine oyun salonuna baskın yapan ekipler olayı gerçekleştiren Hamet S.(20) ile Mahmut K.(31) yı gözaltına aldı. Çalınan televizyonun ise oyun salonunda müşterilerin oyun oynamaları için kullanıldığı tespit edildi. Polis iki televizyonu oyun salonundan alarak sahiplerine teslim etti.

Asayiş şube müdürlüğüne getirilen şüphelilerden Hamet S.'nin 7, Mahmut K.'nın ise 4 suç kaydı olduğu tespit edildi. Şüpheliler çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Arkadaşlarının oyun salonu için yaptıkları pes dedirtti

600 bin liralık vurgun! Sahte kuponlarla kandırmışlarMersin merkezli 8 ilde düzenlenen operasyonda, kazanılmış görünümlü sahte kuponlar düzenleyerek sosyal medya üzerinden dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 22 kişi, adliyeye sevk edildi. 13 şüpheliyi yakalama çalışmaları devam ederken, şüphelilerin bugüne kadar yaklaşık 600 bin lira dolandırdıkları tespit edildi. Ayrıca, çete liderlerinin lüks hayat yaşayıp, pahalı arabalara bindikleri de belirlenmişti.
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Arkadaşlarının oyun salonu için yaptıkları 'pes' dedirtti

Arkadaşlarının oyun salonu için yaptıkları 'pes' dedirtti

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