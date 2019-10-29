MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerGündem'Arkamdan konuşmuş' deyip vurdu!
29.10.2019 - 16:37 | | İHA

'Arkamdan konuşmuş' deyip vurdu!

Samsun'da bir kişiyi silahla yaralayan şahıs polis tarafından gözaltına alındı.

'Arkamdan konuşmuş' deyip vurdu!

Olay, Samsun'un Canik ilçesi Gaziosmanpaşa Mahallesi'nde dün akşam meydana geldi. Edinilen bilgiye göre E.C.(20) adlı genç, arkasından konuştuğunu iddiasıyla S.U.'ya (22) pompalı tüfekle ateş açtı. Bacaklarından yaralanan şahıs 112 acil ekipleri tarafından ambulansla özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Olay yerinden kaçan E.C., Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Polisteki sorgusu tamamlanan E.C., Samsun Adliyesine sevk edildi.

 

 

Çin’in elektrikli uçağından ilk uçuşÇin’in dört koltuklu elektrikli uçağı ilk uçuşunu başarılı bir şekilde gerçekleştirdi.
daha fazla video için
GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Doğruyol köyünde Cumhuriyet coşkusu

Doğruyol köyünde Cumhuriyet coşkusu

Emine Erdoğan'dan Cumhuriyet Bayramı paylaşımı

Emine Erdoğan'dan Cumhuriyet Bayramı paylaşımı

'Arkamdan konuşmuş' deyip vurdu!

'Arkamdan konuşmuş' deyip vurdu!

Bir anda bastırdı! Trafik durma noktasına geldi

Bir anda bastırdı! Trafik durma noktasına geldi

Sıradaki Haber