Armine Harutyunyan kimdir? Armine Harutyunan kaç yaşında, nereli?

Milano Moda Haftası kapsamında Gucci'nin düzenlediği defilede genç bir model podyuma çıktı. Yüzünde neredeyse sıfır makyaj olan genç modelin, özellikle yüz hatları geleneksel modellik anlayışından çok farklıydı. Kusursuz olmayan güzelliğiyle podyuma çıkan ve büyük ilgi çeken Armine Harutyunyan, bu yıl Gucci firmasının tanıtım yüzü olarak görev yapacak.

Firma, ürünlerinin daha fazla akılda kalması için, kendisi de daha fazla dikkat çeken Armine Harutyunyan ile çalışmayı tercih etmiş.

ARMİNE HARUTYUNYAN KİMDİR?

23 yaşındaki Armine Harutyunyan, defiledeki diğer tüm modellerden daha fazla dikkat çekti.

Ermeni olan Harutyunyan Yerevan'da dünyaya geldi. Dedesi Khachatur Azizyan da ülkesinin önde gelen sanatçılarından biri.

Armine de onun izinden gitti ama dedesi gibi ressam olmak yerine illüstratör ve grafik tasarımcı olmayı tercih etti. Genç modelin annesi ise bir doktor.