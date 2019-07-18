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18.07.2019 - 09:28

Armut toplamaya çıktığı ağaçta korkunç ölüm

Rize'de armut toplamak için ağaca çıkan Muhsin Albayrak, elindeki metal çubuğun elektrik nakil hattıyla temas etmesiyle akıma kapılıp hayatını kaybetti.

Armut toplamaya çıktığı ağaçta korkunç ölüm

Rize'nin İkizdere ilçesinde armut toplamak için ağaca çıkan 56 yaşındaki Muhsin Albayrak, elindeki metal çubuk bitişikteki elektrik nakil hattıyla temas edince akıma kapılıp yaşamını yitirdi.

AĞACA ASILI KALDI

Olay, dün akşam saatlerinde İkizdere ilçesi Güneyce köyünde meydana geldi. Bahçesindeki ağaca çıkan Muhsin Albayrak, elindeki metal çubukla armut toplamaya başladı. Metal çubuk bitişikteki elektrik nakil hattına temas edince Albayrak, akıma kapıldı.

Albayrak ağaçta asılı kalırken, yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine jandarma, belediye, sağlık ve İkizdere Arama Kurtarma ekipleri sevk edildi.

Ekipler, enerji nakil hattındaki elektriğin kesilmesi ile itfaiye aracıyla çıktığı ağaçtan Albayrak'ı indirdi.

Yaşamını yitirdiği belirlenen Albayrak'ın cansız bedeni, morga kaldırıldı.

 

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