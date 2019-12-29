Arnavut ciğeri nasıl yapılır? Arnavut ciğeri tarifi ve malzemeleri

Arnavut ciğeri Türk mutfağının olmazsa olmaz lezzetleri arasında yer alıyor. Ancak Arnavut ciğerini seven kadar sevmeyenlerde mevcut... Size vereceğimiz enfes Arnavut ciğeri tarifinden sonra ciğeri sevmeyenler bile Arnavut ciğerinin müptelası olacak. İşte Arnavut ciğeri tarifi nedir, Arnavut ciğeri nasıl yapılır püf noktaları nelerdir, Arnavut ciğeri hangi ciğerden yapılır sorusuna vermiş olduğumuz cevaplar…

Arnavut ciğeri tarifi püf noktaları bilindiğinde oldukça basit bir ciğerdir. Arnavut ciğeri nasıl yapılır sorusunun cevabını vermeden önce püf noktalarından bahsetmekte fayda var.

Arnavut ciğeri püf noktaları

1- Ciğeri muhakkak küp küp doğramanız gerekir. Enine kesilen ve kalın olarak kesilip pişirilen ciğer, Arnavut ciğeri olmayacaktır.

2- Kızgın yağın içerisine atılması gerekir.

3- Kızgın yağın içerisinde en fazla 3 dk beklemesi gerekir. 3 dk'nın sonunda muhakkak yağın içinden alınması gerekir. Aksi takdirde sertleşecektir.

4- Yumuşacık bir Arnavut ciğeri yapmak istiyorsanız ciğeri yıkamamanızı tavsiye ediyoruz.

5- Pişirmiş olduğunuz ciğerleri muhakkak cam kapaklı bir saklama kabının içerisinde muhafaza etmenizi tavsiye ediyoruz.

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Arnavut ciğeri hangi ciğerden yapılır?

Arnavut ciğerinin lezzetli pişmesi için ciğerin türüne dikkat edilmesi gerekir. Aksi takdirde ciğer lezzetsiz ve sert olacaktır. Arnavut ciğeri genellikle dana ciğerinden yapılmaktadır. Kuzu ciğerinden yapılan Arnavut ciğeri dağılabilir ve sert bir kıvamda pişebilir. Bu nedenden dolayı Arnavut ciğeri genellikle dana ciğerinden yapılmaktadır.

Malzemeler

- 600 gr kuzu ciğeri

- 1 çay kaşığı tuz

- 1 çay bardağı un

- Yaklaşık 2 çay kaşığı karabiber

- Kızartmak için 2 su bardak ayçiçeği yağı

- Maydanoz

- Soğan

Arnavut ciğeri nasıl yapılır?

Ciğerlerin zarını çıkarttıktan sonra kuşbaşı büyüklüğünde doğrayın. Kanı süzülmesi için bekleyin. Ciğerleri unladıktan sonra kızgın yağda renk alana kadar kızartın. Dilerseniz unlamayı karabiber ve tuz karışımıyla yapabilirsiniz. Arzuya göre toz kırmızıbiber katabilirsiniz. Kızartma esnasında mümkünse zeytinyağı kullanabilirsiniz. Kızarttığınız ciğerleri kapağı kapalı bir kapta bekletin. Kırmızı soğanı incecik doğradıktan sonra sumak ve kıyılmış maydanozla harmanlayın. Kimyon ilave ettiğiniz Arnavut ciğerini soğan salatası eşliğinde sevdiklerinizle paylaşabilirsiniz. Ayrıca yanında kızarmış patates nefis olur.

Arnavut ciğeri lezzetli olmasının yanı sıra sağlığımız açısından da çeşitli faydalar sağlıyor.

İşte arnavut ciğerinin sağlığımıza olan faydaları…

1-Ciğer vücut için gerekli olan vitaminler ve özellikle bakır ve demir gibi mineralleri depolar. Bu mineraller toksinlerin atılması için önemlidir.

2- Ciğer bilindiği üzere bünyesinde barındırdığı mineraller ile tam bir besin deposudur. Ciğerin özellikle kansızlığa iyi geldiği bilinmektedir.

3- Ciğer, enerji düzeyinizi de arttırır. Yapılan bir araştırmada haftada bir kez ciğer tüketen kimselerin özellikle yüzme sırasında eskiye oranla daha dayanıklı olduğu gözlemlenmiştir.

4-B12 de folik asidin bol miktarda bulunduğu ciğer, protein açısından da zengindir. Ayrıca A vitamini ihtiva eden ciğer, görme yetisini de iyileştirir.