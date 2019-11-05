05.11.2019 - 11:55 | | DHA
Arnavutköy'de yer altı elektrik hattındaki yangın paniğe neden oldu
Arnavutköy'de yer altı elektrik hattında meydana gelen kıvılcımlar paniğe neden oldu.
Arnavutköy Merkez Mahallesi Ergün Sokak'ta kaldırım taşlarının altından geçen elektrik kabloları bir anda tutuştu. Alevleri gören esnaf durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını büyümeden söndürdü. Sık sık elektrik hatlarında bu tarz patlamalar yaşandığını söyleyen esnaf, yetkililerin gerekli tedbirleri almasını istedi.
53 santimetrelik şok! 15 gün süre verildiZonguldak'ın Kozlu ilçesine bağlı Kargalar köyünde, zihinsel engelli oğluyla yaşayan Gülnaz Ardıç'ın (59) evine çıkılan, 8 basamaklı merdivenin, muhtarlığın açtığı yolu 53 santimetre işgal ettiği gerekçesiyle yıkılması kararlaştırıldı. Evinin önünden geçecek yolun yeteri kadar geniş olduğunu belirten Ardıç, karara tepki gösterdi. Muhtar Mehmet Kocagöz ise Kozlu Kaymakamlığı'nca merdivenin yıkımına karar verildiğini, aile için yeni merdiven yapacaklarını söyledi.