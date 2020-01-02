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02.01.2020 - 10:30 |

Arnavutluk'ta yakalanan FETÖ'cü Türkiye'ye getirildi

Türkiye, Arnavutluk'ta firari FETÖ'cü Harun Çelik için operasyon gerçekleştirdi. Son dakika gelen bilgilere göre; MİT destekli gerçekleştirilen operasyonda Çelik kıskıvrak yakalanırken bölgede yer alan FETÖ mensupları, operasyonu engellemek amacıyla, "Bayılma numarası yap Harun" şeklinde hain Çelik'e seslendi.

Arnavutluk'ta yakalanan FETÖ'cü Türkiye'ye getirildi

Sabah'ta yer alan habere göre; 15 Temmuz hain darbe girişiminin failleri ve destekçileriyle mücadele son sürat devam ediyor. Türkiye, dünyanın dört bir yanındaki teröristlerin iadesi için büyük çaba sarf ediyor.

BAYILMA NUMARASIYLA KURTARMAYA ÇALIŞTILAR

Son olarak Arnavutluk'tan Türkiye'ye paketlenen firari FETÖ'cü Harun Çelik'in iade edilme anına ait görüntüler ortaya çıktı Görüntülerde FETÖ'cü hainlerin iade edilmek üzere olan FETÖ'cü Harun Çelik'e "Harun bayıl, bayılma numarası yap" şeklinde taktik verdiği ve bu şekilde iadeden kurtarmaya çalıştıkları görüldü.

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