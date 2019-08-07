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07.08.2019 - 19:39| AA

Arsasından geçtiği gerekçesiyle yolu kapattı

Esenyurt'ta bir vatandaş, arsasına izinsiz olarak yapıldığı gerekçesiyle yolu trafiğe kapattı.

Arsasından geçtiği gerekçesiyle yolu kapattı

 

Edinilen bilgiye göre, Serdar Saygıver, Atatürk Mahallesi'ndeki 12 bin 750 metrekarelik arsasının bir bölümünün yol ve park yapımı sırasında kullanıldığı iddiasıyla ilçe belediyesi hakkında dava açtı.

Davanın sonuçlanmasının ardından Saygıver, zararının karşılanmadığını belirterek, arsasından geçtiğini iddia ettiği Adnan Menderes Caddesi'nin bir kısmını, Kuruçeşme Caddesi'nin ise tamamını beton parçaları ve güvenlik şeridiyle trafiğe kapattı.

Arsasından geçtiği gerekçesiyle yolu kapattı

AA muhabirine açıklama yapan Saygıver, arsasının daha önce imara açık olduğunu, dava açtıktan sonra belediyenin arazinin büyük bölümünü yeşil alana çevirdiğini ileri sürdü.

Arazisinin tümüyle kullanılamayacak duruma getirildiğini savunan Saygıver, "Mahkemeyi kazanmama rağmen, 2 yıl boyunca kimse bizimle ilgilenmedi. Biz de yolu kapatmak zorunda kaldık. Eğer hakkımız verilmezse icra kanalıyla yolu ve parkın bir kısmını yıktıracağız." ifadelerini kullandı.

Saygıver, amaçlarının haklarını almak olduğunu dile getirerek, bu nedenle yolun bir kısmına ve parka dokunmadıklarını söyledi.

Bu arada, durumu haber alarak olay yerine gelen İstanbul Büyükşehir Belediyesi Yerinde Çözüm ekipleri, ilçe belediyesiyle Saygıver'i uzlaştırmak için çalışma başlattı.


Arsasından geçtiği gerekçesiyle yolu kapattı

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