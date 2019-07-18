Arter, 1350’den fazla yapıtla Dolapdere’de

Vehbi Koç Vakfı’nın (VKV) 2007’den bu yana sürdürdüğü çağdaş sanat alanındaki koleksiyonu Arter’in yeni binasının açılmasıyla birlikte sergiler ve dijital erişim olanakları aracılığıyla görülebilecek. Arter Koleksiyonu’ndaki 1350’den fazla yapıt aynı zamanda dünyanın önde gelen sanat kurumları tarafından ödünç alınmaya ve farklı coğrafyalardaki sergilerde izleyiciyle buluşmaya da devam edecek.

Eş zamanlı 7 sergi

Bu koleksiyon çerçevesinde 1960’lardan günümüze çağdaş sanatın farklı tavır ve pratiklerini örnekleyen resim, heykel, fotoğraf, video, film, yerleştirme, ses, ışık ve performans gibi çeşitli mecralarda üretilmiş eserler ziyaretçi karşısına çıkacak. Eylül 2019’da zengin bir programla kapılarını ziyaretçilerine açmaya hazırlanan Arter’de koleksiyondan ve koleksiyon dışından toplam 7 sergi eş zamanlı olarak yer alacak. Koleksiyondan oluşturulan “Saat Kaç?” ve “Kelimeler Pek Gereksiz” başlıklı grup sergileri, Altan Gürman kişisel sergisi ve Rosa Barba’nın “Gizli Konferans” başlıklı yerleştirmesinin yanı sıra; Ayşe Erkmen’in “Beyazımtırak” , İnci Furni’nin “Bir An İçin Durdu” ve Céleste Boursier-Mougenot’nun “offroad”, “v2” isimli kişisel sergileri sanatseverlerle buluşacak. Arter, etkinlik programında tüm sanat disiplinlerinin özgün örneklerine yer verecek.

Film ve söyleşi...

İlk sezondaki etkinlikler kapsamında bir performans programı da yer alırken, etkinlikler yalnızca Sevgi Gönül Oditoryumu ve gerek gösteriler gerekse sergiler için esnek bir altyapı sunan performans salonu Karbon ile sınırlı kalmayıp binanın farklı alanlarına yayılacak. Film Programı dahilinde ise haftalık düzenli film gösterimlerinin yanı sıra 3 aylık süreçte tema ve yönetmen odaklı retrospektifler, söyleşi ve paralel etkinliklerle zenginleştirilmiş gösterimler gerçekleştirilecek.