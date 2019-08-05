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05.08.2019 - 08:39| KÜLTÜR SANAT SERVİSİ

Arter’den Mekas’a toplu gösterim

İstanbul, Dolapdere’de 13 Eylül’de açılacak yeni mekânında çağdaş sanat dışındaki disiplinlere de yer verecek olan Arter’in film programı, Jonas Mekas retrospektifiyle başlayacak.

Arter’den Mekas’a toplu gösterim

22 Ekim’de başlayacak olan film programının ilk haftasında geçtiğimiz ocak ayında hayata veda eden, Amerikan avant-garde sinemasının efsanevi öncüsü Mekas’ın filmlerinin gösterilecek. Gösterimler Arter’in koleksiyon sergileriyle paralellik gösteren bir içerikle devam edecek. Dolapdere’deki sinema salonunda filmleri gösterilecek yönetmen ve sanatçılar arasında Agnès Varda, Chantal Akerman, Alain Resnais, Chris Marker, Laurie Anderson ve Apichatpong Weerasethakul da bulunuyor.

İstanbul genelinde gerçekleştirilen narkotik operasyonunda 20 kişi gözaltına alındıİstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, sabah saatlerinde 8 ilçede operasyon düzenlendi. Operasyon sonunda 5 kilogram bonzai, 1 adet ruhsatsız silah, 5 adet hassas terazi ele geçirildi. Ayrıca operasyonda 20 şüphelide gözaltına alındı.
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