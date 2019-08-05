Arter’den Mekas’a toplu gösterim

22 Ekim’de başlayacak olan film programının ilk haftasında geçtiğimiz ocak ayında hayata veda eden, Amerikan avant-garde sinemasının efsanevi öncüsü Mekas’ın filmlerinin gösterilecek. Gösterimler Arter’in koleksiyon sergileriyle paralellik gösteren bir içerikle devam edecek. Dolapdere’deki sinema salonunda filmleri gösterilecek yönetmen ve sanatçılar arasında Agnès Varda, Chantal Akerman, Alain Resnais, Chris Marker, Laurie Anderson ve Apichatpong Weerasethakul da bulunuyor.

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