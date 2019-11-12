Artık polisler de spor yaparak zinde kalacak

İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nde görev yapan polisler için uygulamaya konulan projenin tanıtımı, Kadırgalar Mesleki Teknik Anadolu Lisesi Spor salonunda yapıldı. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya’nın program değişimi sebebiyle katılamadığı programa İl Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan ve İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı katıldı.

Program kapsamında, İl Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan'a yardımcıları ile bazı şube ve ilçe müdürleri eşlik etti. Spor etkinliği öncesinde projenin tanıtımını yapan Mustafa Çalışkan, belediyeler, İl Gençlik Spor Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü katkısıyla başlatılan projenin 44 noktada gerçekleştiğini ifade etti. Her gün her birimin yüzde 10’unun spor yapacağını söyleyen Çalışkan, polisliğin zor ve keyifli bir meslek olduğunu dile getirerek “Polislik ağır ve zor bir meslek, arkadaşlarımızın spor yaparak hem biraz rahatlamaları hem de zinde kalmaları için böyle bir projeye imza attık” dedi.

Açıklamanın ardından başlayan spor etkinliğine katılan Çalışkan, ısınma hareketlerinin ardından polis memurları ve yardımcılarıyla birlikte şınav ve mekik çekti. İstanbul’da görevli polis mevcudunun yaklaşık yarısı olan 19 bin 300 kişiyle başlanan proje, zaman içerisinde görevli tüm personele yayılacağı ifade edildi.