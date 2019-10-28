Artık şapkadan tavşan çıkmasın

TBMM Hayvan Haklarını Araştırma Komisyonu raporunu Meclis Başkanlığı’na sunarken gösteri yunusları ve sirklerdeki hayvanlara ilişkin dikkat çeken önerilerde bulundu. Raporda hayvanların kullanıldığı kara sirklerinde eğitim ve gösteriler sırasında hayvanlara eziyet edildiği tespiti yapıldı. Raporda “Hayvanlı kara sirklerinin hiçbir çeşidinin kurulmasına ya da ülkeye girişine izin verilmemelidir. Hayvan gösterilerine ilişkin süreçler iyi tanımlanmalı, sirk kurma başvurusu bulunmasa dahi bu çerçevedeki gösteriler aynı kapsamda değerlendirilerek yasak kapsamında tutulmalıdır. Hayvanat bahçelerinde hayvanlara gösteri yaptırılmasına izin verilmemelidir. İllüzyon gösterilerinde hayvan kullanımı bütünüyle yasaklanmalıdır” denildi.

Raporda su sirkleri olarak bilinen “yunus parklarına” ilişkin çarpıcı değerlendirmeler yer aldı. Yunus parklarına ilişkin mevzuatta hiçbir hüküm bulunmadığı ve sadece belediye izniyle açılabildikleri vurgusu yapılan raporda, su parklarında “hayvanların teşhiri, su sirki gösterisi ve yunus terapi” gibi hizmetler sunulduğu kaydedildi. Raporda, yunus parklarına hayvan ithali yapılabildiği ve engelleyici bir yaptırımın bulunmadığı belirtildi. Yunus terapilerinin de izin kapsamında olmadığı vurgulanan raporda şöyle denildi: “Deniz memelileri ile terapi ve rehabilitasyon çalışmalarının da mevzuat ya da izin kapsamında yapılmadığı, ilgili bakanlıklarla koordinasyonun bulunmadığı, bu tarz çalışmaların bireyler üzerindeki yararının tartışmalı olduğu ve standarda bağlanmadığı anlaşılmaktadır. Yunus parkları, terapi uygulamaları ile de mevzuata aykırılık teşkil etmektedir ve yaygın olarak tercih edildiği otizm terapisinde yararlılığına dair bilimsel dayanak bulunmamaktadır” denildi.

Türkiye’de 11 yunus parkı var

TBMM Hayvan Haklarını Araştırma Komisyonu’na yansıyan verilere göre, Türkiye’de 11 yunus parkı bulunuyor. Bu parklarda 75 yunus, 51 kürklü fok, 6 mors, 4 beluga balinası yer alıyor. İthalat yasağı bulunmadığı için bu rakamlar her yıl artıyor.

2 yıl içinde kapatılsın

Komisyon raporunun öneriler bölümünde, kara sirklerinin yasaklanması ve parklarının iki yıl içinde kapanmasına ilişkin şu kararlar yer aldı:

Hayvanlı kara sirklerinin hiçbir çeşidinin kurulmasına ya da ülkeye girişine izin verilmemeli. Hayvan gösterilerine ilişkin süreçler iyi tanımlanmalı, sirk kurma başvurusu bulunmasa dahi bu çerçevedeki gösteriler aynı kapsamda değerlendirilerek yasak kapsamında tutulmalı.

Deniz memelileri gösteri ve terapi merkezlerinin kurulması yasaklanmalı, mevcut deniz memelisi tesislerine faaliyetlerini sonlandırmak için iki yıllık süre verilmeli.