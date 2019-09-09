Artweeks Akaretler’de bu sanatçılara dikkat

Artweeks@Akaretler, genç koleksiyonerlerin bir araya gelerek oluşturduğu ‘Clubfinearts’ kapsamında yerli ve yabancı birçok önemli sanatçının eserlerini, 22 Eylül tarihine dek Akaretler 37, 39 ve 55 numarada sanatseverlerin ziyaretine sunuyor.

Sabiha Kurtulmuş’un organizasyonunda gerçekleştirilen etkinlik kapsamında Abdülkadir Öztürk “Balzat Taş”, Alev Gözonar “What If I” ve “What If II”, Arzu Akgün “Mekanda Stil”, Bahar Oganer “Yalnızlık gittiğin yoldan gelir”, Berna Gülbey “Men”, Duygu Süzen “Nergis/Daffodil”, Ercan Akın “Şakacıktan”, Eylül Deniz, Fatma Tülin, Fatma Zeynep Çilek Çimen, Gözde Baykara, Jose Luis Puche, Kübra Boy, Nesli Türk “Viseral”, Nilay Özanbay, Ozan Oganer, Sahar Daeiri, Saliha Yılmaz “Arafta” ve “Beyaz Çiçekli Dev Kaktüs”, “Beyaz Kaplan”, “Güneş Yükselirken”, “Kızıl Ejderha”, Serdar Kaynak, Suat Akdemir, Şevket Sönmez, Ziya Tacir “Normandiya” eserleriyle sanatseverlerin karşısına çıkıyor. -KÜLTÜR SANAT SERVİSİ