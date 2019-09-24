Ünlü oyuncu Arzu Yanardağ Yaralı Kuşlar dizisine transfer oldu. Başarılı oyuncu bu haberi Kanal D'de yayınlanan 2. sayfa programında açıkladı. Bu gelişmenin ardından bir kez daha "Arzu Yanardağ kimdir? Kaç yaşında?" soruları sorulmaya başlandı.

ARZU YANARDAĞ KİMDİR?

Arzu Yanardağ, 31 Ağustos 1977 tarihinde Nejla- Ferruh Yanardağ çiftinin kızı olarak İstanbul'da dünyaya gelmiştir.

İlk ve orta öğretimini Bakırköy Kız Meslek Lisesi'nde tamamlayan Yanardağ,bir mankenlik ajansına katıldıktan sonra Türkiye'nin en başarılı podyum mankenlerinden biri olmuştur. MSM Actor Studio'da oyunculuk eğitimi almıştır. 1996'da yönetmenliğini Kaya Ererez’in yaptığı Unutabilsem adlı dizinin başrolünde oyunculuğa ilk adımını atmıştır. Mankenliğinin yanı sıra Tatil Aşkları, Hayat Bağları, Eylül, Rüzgar, Umut Adası ve Gurbet Yolcuları gibi birçok dizi, film ve müzik kliplerinde oynamıştır. Oyuncu en son Umutsuz Ev Kadınları dizisinde Cansu karakterine hayat vermiştir.

ÖZEL HAYATI:

Güzel manken / oyuncu, 2006 yılında Ali Serter ile dünyaevine girmiştir. Çiftin bu evliliğinden Alara Maya Serter adında kızları dünyaya gelmiştir. Çift, 2008 yılında boşanmıştır.

İkinci kez nikah masasına 2008 yılında Serhat Türkan ile oturan Yanardağ, 2011 yılında Türkan ile yollarını ayırmıştır.

FİLMOGRAFİSİ:

Aile Bağları (1991), Unutabilsem (1998), Hayat Bağları (1999), Asansör (1999), Oyun Bitti (2000), Ozanlar Yaylası (2000), Dedelerimi Evlendirirken (2000), Aşkına Eşkıya (2001), Hoşgeldin Hayat (2004), Tatil Aşkları (2004), Geçmiş Zaman Elbiseleri (2005), Düşler ve Gerçekler (2005), Bir Salkım Üzüm (2005), Satıcı (2005), Cumbadan Rumbaya (2005), Eylül (2005), Radyo Tantana (2005), Umut Adası (2006), Dün Gece Bir Rüya Gördüm (2006), Hakkını Helal Et (2007), Gurbet Yolcuları (2007), Zülfikar (2008), Rüzgar (2008), Deli Dumrul Kurtlar Kuşlar Aleminde (2009), Kalp Ağrısı (2010), Kolpaçino: Bomba (2011), Koğuş Akademisi (2013), Buyur Burdan Kaç - İstanbul Sahne Tiyatrosu (2013), Umutsuz Ev Kadınları (2014), Galip Derviş (2014) - Arzu Pişmez (Gülser Demir) (Konuk Oyuncu), Küçük Gelin (2015), Olur İnşallah (2015)