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18.08.2019 - 17:23| DHA

Asansör teknisyeni nöbet gününde feci şekilde can verdi!

Antalya’da, asansör bakım firmasında teknisyen olarak çalışan Oğuzhan Aykurt (23), nöbet gününde bir kafenin arızalanan asansörüne müdahale ettiği sırada elektrik akımına kapılarak yaşamını yitirdi.

Asansör teknisyeni nöbet gününde feci şekilde can verdi!
Asansör teknisyeni nöbet gününde feci şekilde can verdi!
Asansör teknisyeni nöbet gününde feci şekilde can verdi!
Asansör teknisyeni nöbet gününde feci şekilde can verdi!
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Olay, saat 15.00 sıralarında, Kepez ilçesi Yeşilırmak Caddesi'ndeki kafede meydana geldi. Asansör bakım firmasında çalışan ve bugün nöbetçi olan Oğuzhan Aykurt, asansör arızasına müdahale etmek için kafeye gitti. Aykurt, arızayı onarmak için asansör dairesine indi. Yaklaşık 2 saat boyunca Aykurt’tan haber alamayan kafe çalışanları meraklanıp, asansör dairesine indi. Çalışanlar, Aykurt'u hareketsiz yatarken gördü. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Aykurt'un yaşamını yitirdiği belirlendi. Polis ekiplerince yapılan incelemede ise Oğuzhan Aykurt'un elektrik akımına kapılarak öldüğü tespit edildi.

Kafede ve asansör dairesinde inceleme yapan İl Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Aykurt'un hemen yanında ucu yanarak kararmış yan keski buldu.

Polis, yan keskiye incelemek üzere el koyarken, Oğuzhan Aykurt'un cansız bedeni incelemelerden sonra Antalya Adli Kurumu morguna gönderildi. Öte yandan olayı haber alarak gelen Aykurt'un yakınları ve iş arkadaşları uzun süre gözyaşı döktü.

 

 

Asansör teknisyeni nöbet gününde akıma kapılarak öldüAntalya'da, asansör bakım firmasında teknisyen olarak çalışan Oğuzhan Aykurt (23), nöbet gününde bir kafenin arızalanan asansörüne müdahale ettiği sırada elektrik akımına kapılarak yaşamını yitirdi.
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