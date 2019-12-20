ASAP Rocky kimdir, kaç yaşında? Asap Rocky biyografisi

ASAP Rocky kimdir sorusu vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. New York'un Harlem bölgesinde dünyaya gelen Amerika'lı rap yıldızı seks görüntülerinin internete sızdırılmasının ardından vatandaşlar tarafından merak edilmeye başlandı. 1988 yılında dünyaya gelen ASAP Rocky ilk stüdyo albümünü 2013 yılında çıkardı.

ASAP ROCKY KİMDİR?

Rakim Mayers veya bilinen sahne adıyla ASAP Rocky (yaygın kullanım şekliyle A$AP Rocky; d. 8 Ekim 1988) Amerikan rapçi ve müzik videosu yönetmeni. New York'un Harlem bölgesinde doğup büyüyen ASAP Rocky, adını da aldığı hip hop oluşumu A$AP Mob'un bir üyesidir.

2011'de ilk mixtape'i LiveLoveA$AP'i çıkardı ve olumlu geri dönüşler aldı. Ekim 2011'de Sony Music Entertainment ile 3 milyon dolarlık bir anlaşma yaptı ve LongLiveASAP adındaki ilk stüdyo albümünü 15 Ocak 2013'te çıkardı.