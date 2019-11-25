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25.11.2019 - 16:04 |

ASDEP alımları için başvurular devam ediyor | ASDEP başvuru şartları

ASDEP nedir? Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, ASDEP alımları ile ilgili başvuruları duyurmuştu. 27 Kasım itibariyle başlayan ADEP başvuruları devam ediyor. Peki, ASDEP başvuru şartları nelerdir?

ASDEP alımları için başvurular devam ediyor | ASDEP başvuru şartları

ASDEP alımları için başvurular devam ediyor. 1000 ASDEP personeli alımı başvuruları 27 Kasım'da başlamıştı. Başvurular için son gün 6 Aralık.

ASDEP başvuruları (www.ailevecalisma.gov.tr ve/veya https://ailevecalisma.gov.tr/pdb) adresleri üzerinden yapılıyor.

ASDEP NEDİR?

ASDEP, aile ve bireylerin sosyal yardım ve sosyal hizmetlere olan ihtiyaçlarının tespiti, ihtiyaca göre sosyal yardım ve sosyal hizmet modellerin planlanması ve uygulanması, gerektiğinde diğer kamu hizmetlerinden (eğitim, sağlık, istihdam vs.) yararlanılmasının sağlanması amacıyla sürecin tüm aşamalarında rehberlik ve danışmanlık hizmetlerini de içeren bir Programdır. ASDEP ile nihai olarak, yaşam koşullarının iyileştirilmesi amaçlanmaktadır. Ayrıca Bakanlığımızın sağladığı sosyal yardımların amacına uygun olarak kullanılıp kullanılmadığı yerinde, etkin bir şekilde denetlenebilecektir.

ASDEP BAŞVURU ŞARTLARI

*Son müracaat tarihi itibariyle başvuru yapılan pozisyon için istenilen bölümden mezun olmak,
*Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almaya hak kazanmamış olmak,
*65 yaşını bitirmemiş olmak,
*657 sayılı Kanunun 4/B maddesi kapsamında sözleşmeli personel pozisyonunda görev yapmakta iken, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmeleri feshedilen veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedenler için, fesih tarihinden itibaren bir yıllık süreyi doldurmuş olmak.
*Yükseköğretim kurumlarının en az lisans düzeyinde eğitim veren Sosyal Hizmet, Sosyal Hizmetler, Sosyal Çalışmalar, Psikoloji, Sosyoloji, Çocuk Gelişimi, Aile ve Tüketici Bilimleri, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık bölümlerinin birinden mezun olmak
*KPSS B grubu (KPSS) P3 puan türünden geçerli puanı olmak.

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