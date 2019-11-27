Asgari ücret 2020 ne kadar olacak? Asgari ücret zammı belli oldu mu?

Asgari ücret toplantısı için artık çok az zaman kaldı. Milyonlarca çalışan bu sorunun yanıtını merak ediyor. 2020 yılı asgari ücret zammı ne kadar olacak? Bakan Selçuk asgari ücret için yapılacak ilk toplantının tarihini duyurdu.

ASGARİ ÜCRET ZAMMI NE KADAR OLACAK?

İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 1 Ocak 2020'den geçerli olacak asgari ücreti belirlemek üzere 2 Aralık'ta toplanacak.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, "Asgari Ücret Tespit Komisyonumuz ilk toplantısını 2 Aralık'ta gerçekleştirecek." ifadelerini kullandı.

Bu kapsamda komisyonun ilk toplantısı, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığında yapılacak.

İlk toplantının ardından komisyon, işçi ve işverenin ev sahipliğinde de ayrı ayrı toplanacak. Komisyon, son toplantısını yine Bakanlıkta yapacak.