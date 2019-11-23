Asgari ücret 2020 ne kadar olacak? Asgari ücret zammı merakla bekleniyor

Asgari ücret tespiti için ilk toplantı tarihi belli oldu. Milyonlarca çalışan asgari ücret zammını merak ediyor. 2020 Asgari ücret ne kadar olacak? Şu anda 2 bin 20 lira 90 kuruş olan asgari ücrete bu sene ne kadar zam gelecek?

ASGARİ ÜCRET 2020 NE KADAR OLACAK? TOPLANTI NE ZAMAN?

İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 1 Ocak 2020'den geçerli olacak asgari ücreti belirlemek üzere 2 Aralık'ta toplanacak.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, "Asgari Ücret Tespit Komisyonumuz ilk toplantısını 2 Aralık'ta gerçekleştirecek." ifadelerini kullandı.

Bu kapsamda komisyonun ilk toplantısı, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığında yapılacak.

İlk toplantının ardından komisyon, işçi ve işverenin ev sahipliğinde de ayrı ayrı toplanacak.

Komisyon, son toplantısını yine Bakanlıkta yapacak.