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23.11.2019 - 11:12 |

Asgari ücret 2020 ne kadar olacak? Asgari ücret zammı merakla bekleniyor

Asgari ücret ne kadar olacak? Milyonlarca vatandaş merakla bekliyor. Asgari ücretin tespiti için komisyon tarihi belli oldu. Peki, Asgari ücret zammı ne kadar olur? İşte komisyon tarihi...

Asgari ücret 2020 ne kadar olacak? Asgari ücret zammı merakla bekleniyor

Asgari ücret tespiti için ilk toplantı tarihi belli oldu. Milyonlarca çalışan asgari ücret zammını merak ediyor. 2020 Asgari ücret ne kadar olacak? Şu anda 2 bin 20 lira 90 kuruş olan asgari ücrete bu sene ne kadar zam gelecek?

ASGARİ ÜCRET 2020 NE KADAR OLACAK? TOPLANTI NE ZAMAN?

İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 1 Ocak 2020'den geçerli olacak asgari ücreti belirlemek üzere 2 Aralık'ta toplanacak.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, "Asgari Ücret Tespit Komisyonumuz ilk toplantısını 2 Aralık'ta gerçekleştirecek." ifadelerini kullandı.

Bu kapsamda komisyonun ilk toplantısı, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığında yapılacak.

İlk toplantının ardından komisyon, işçi ve işverenin ev sahipliğinde de ayrı ayrı toplanacak.

Komisyon, son toplantısını yine Bakanlıkta yapacak.

İngiliz ajan Le Mesurier'in ölmeden önceki son görüntüleri ortaya çıktıBeyoğlu’nda evinin yakınında ölü bulunan İngiliz eski istihbarat ajanı James Gustaf Edward Le Mesurier’in hayatını kaybetmeden önce Büyükada’da yürürken kaydedilen görüntüleri ortaya çıktı. İhlas Haber Ajansı’nın ulaştığı görüntülerde eşi ve çocuklarıyla Büyükada’da alışverişe giden Le Mesurier’in şapka taktığı ve eşiyle bir şeyler konuştuğu görülüyor.
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