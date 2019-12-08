Asgari Ücret 2020 yılında 3.200 TL olacak mı? Asgari ücrete ne kadar zam yapılacak?

Asgari Ücret konusunda çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Yıl sonuna yaklaşılırken 2020 yılında uygulanacak olan Asgari ücret konusunda da zam pazarlıkları başladı. İlk toplantı 2 Aralık tarihinde gerçekleştirildi. İkinci toplantı ise 10 Aralık Salı günü gerçekleştiirilecek. Toplantıda asgari ücret konusunda Türk İş beklentisini 2.578 lira olarak yineledi. DİSK ise asgari ücret konusunda beklentisini 3.200 TL olarak duyurdu. 7 milyona yakın çalışanı yakından ilgilendiren asgari ücret konusunda zam pazarlıkları bu ay içerisinde devam edecek. Peki Asgari ücrete yeni yılda ne kadar zamn yapılacak?

ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?

Türk-İş Genel Eğitim Sekreteri Nazmi Irgat diğer işçi konfederasyonları ile ortak çalışma başlattıklarını kaydederek, "Onlardan kendi çalışmalarını birlikte değerlendirip bir rakamla ortaya çıkacağız. İşsizlik bahane edilerek asgari ücret tespitinin aşağılarda belirlenmesi konusu kabul edilemez. Umuyorum ki, bu asgari ücret çalışanlarımızın beklentilerine cevap verebilecek şekilde sonuçlanacaktır" dedi.

TİSK Genel Sekreteri Akansel Koç ise, önceliklerinin mevcut istihdamının korunması ve ilerleyen sürelerde artırılması olduğunu söyleyerek, "2020-2021 hedeflerini dikkate almadan bizim için bir rakam söylemek çok mümkün değil" diye konuştu

ASGARİ ÜCRET İKİNCİ TOPLANTI NE ZAMAN?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk başkanlığında ilk toplantısını yapan Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun çalışma programı belirlendi.

İkinci toplantısını 10 Aralık'ta işçi tarafını temsil eden Türk-İş'in ev sahipliğinde gerçekleştirecek Komisyon, üçüncü toplantısını 17 Aralık'ta işverenleri temsil eden Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu'nda (TİSK) yapacak.

Komisyonun dördüncü ve son toplantısının ise Bakanlığın ev sahipliğinde, bu ayın son haftasında yapılması planlanıyor.

ASGARİ ÜCRET ŞU AN NE KADAR?

Asgari ücret, halen bekar bir işçi için aylık brüt 2 bin 558 lira 40 kuruş, vergiler ve kesintiler düştüğünde net 2 bin 20 lira 90 kuruş olarak uygulanıyor.