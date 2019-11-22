Yıl sonuna yaklaşılırken Asgari Ücret konusunda da araştırmalar tüm hızıyla devam ediyor. Kasım ayının son günleri içerisinde yer aldığımız şu günlerde milyonlarca çalışanı yakından ilgilendiren gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre Asgari Ücret Tespit Komisyonu 2 Aralık tarihinde ilk toplantısını gerçekleştiricek. Aralık ayında yapılacak olan zam pazarlıklarının ardından yılın son günlerinde Asgari Ücrete yapılacak olan zam konusunda anlaşmaya varılacak. Peki Asgari Ücrete 2020 yılında ne kadar zamn yapılacak?

ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?

Halen asgari ücret, net 2 bin 20 lira 90 kuruş ve brüt 2 bin 558 lira 40 kuruş olarak uygulanıyor. Yeni Ekonomi Programı'nda ve Merkez Bankası'nın tahminlerinde 2019 yılının enflasyon oranının yüzde 12 civarında olması bekleniyor. Bu rakamdan yola çıkılınca asgari ücretteki artışın yüzde 15 civarında olacağı beklentisi oluşuyor.

Buna göre net asgari ücret 2.323 liraya ulaşıyor. Bunun üzerine pazarlıklarla yapılacak seyyanen artışların eklendiği düşünülürse 2.500 liralık net rakam da öngörülebilir. Tabi bu rakama ulaşmak için pazarlıkların sonucunu beklemek gerekiyor.