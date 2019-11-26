Asgari ücret 2020 yılında ne kadar olacak? Asgari ücrete yeni yılda yüzde kaç zam yapılacak?

Asgari Ücret konusunda araştırmalar tüm hızıyla devam ediyor. Ekim ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından Asgari Ücrete yeni yılda ne kadar zam yapılacağını görüşmek üzere Asgari Ücret Tespit Komisyonunun 2 Aralık tarihinde ilk toplantısını gerçekleştireceği duyuruldu. Yıllık enflasyon rakamlarına göre belirlenen Asgari Ücret hali hazırda net 2.020 Türk Lirası, brüt ise 2.558,40 TL olarak devam ediyor. Yeni yıla yaklaşılırken yıllık enflasyon rakamları da şekillenmeye başladı. Aralık ayının ilk haftasında açıklanacak olan Kasım ayı enflasyon rakamlarının ardından 7 milyon asgari ücretliye yapılacak zam oranı da belli olacak. Peki Asgari Ücrete yeni yılda ne kadar zam gelecek? Asgari Ücret ne kadar olacak?

ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?

Halen asgari ücret, net 2 bin 20 lira 90 kuruş ve brüt 2 bin 558 lira 40 kuruş olarak uygulanıyor. Yeni Ekonomi Programı'nda ve Merkez Bankası'nın tahminlerinde 2019 yılının enflasyon oranının yüzde 12 civarında olması bekleniyor. Bu rakamdan yola çıkılınca asgari ücretteki artışın yüzde 15 civarında olacağı beklentisi oluşuyor.

Buna göre net asgari ücret 2.323 liraya ulaşıyor. Bunun üzerine pazarlıklarla yapılacak seyyanen artışların eklendiği düşünülürse 2.500 liralık net rakam da öngörülebilir. Tabi bu rakama ulaşmak için pazarlıkların sonucunu beklemek gerekiyor.