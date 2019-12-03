Herkesi etkileyen asgari ücret zammı belirlendi mi? 2020 yılında asgari ücret ne kadar olur?

Özellikle asgari ücretle çalışan vatandaşları yakından ilgilendiren ve tüm vatandaşları etkileyen asgari ücret miktarı gündemdem düşmüyor. Son zamanlarda büyük merak konusu olan 2020 asgari ücret tutarı kaç lira olacak? 2019 yılının Aralık ayında en çok merak edilen ve çok konuşulan gümdem maddelerinden biri olan asgari ücret hakkında bilinmesi gerekenler haberimizde...

ASGARİ ÜCRET İÇİN TOPLANTI TARİHLERİ

7 milyon vatandaşların merakla beklediği asgari ücret zammı görüşmelerinin ilk toplantısı sona erdi. Asgari ücret tespit komisyonu ikinci ve üçüncü toplantı tarihlerini de duyurdu.

İKİNCİ TOPLANTI NE ZAMAN?

Asgari ücret zammı için ikinci görüşme toplantısı 10 Aralık'ta

ÜÇÜNCÜ TOPLANTI NE ZAMAN?

Asgari ücret zammı için üçüncü görüşme toplantısı 17 Aralık'ta yapılacak.

"ASGARİ ÜCRET BÜTÜN OLARAK ÜLKE EKONOMİSİNİ DE ETKİLEMEKTE"

Asgari ücretlilerin gelirinde vergi diliminin değişmesi nedeniyle yaşanan düşüşü 7103 sayılı Kanunla önlediklerini anımsatan Selçuk, şöyle devam etti:

"Asgari ücret, özünde bir sosyal koruma ücreti olmasına rağmen; ihbar ve kıdem tazminatı, prim, vergi ve idari para cezaları, işsizlik ödeneği, evde bakım ücreti, asgari geçim indirimini de bire bir etkiliyor. Diğer taraftan, genel ücret seviyesini, istihdamı, üretim-tüketim dengesini, yatırımları, rekabeti yani bir bütün olarak ülke ekonomisini de etkilemekte. Güncel verilere bakacak olursak, işsizlik rakamları ağustos ayı itibarıyla yüzde 14 seviyesinde. 2019 sonu beklentimiz ise yüzde 12,9 düzeyinde. 2020'de ise bu oranın yüzde 11,8 seviyesine gerileyeceğini ve azalan seyrini sürdüreceğini öngörüyoruz. Uygulayacağımız istihdamı destekleyici politikalar ile işsizlik rakamlarının tek haneye geldiğini ve sürdürülebilir bir seviyeye indiğini görüyor olacağız. Başta da ifade ettiğim gibi buradaki temel meselemiz işin kendisini yani istihdamı korumak. Tabii bu hedeflere ulaşılması ancak sosyal tarafların güçlü iş birliği ile mümkün. Komisyonda tıpkı geçtiğimiz yıl olduğu gibi asgari ücretin tüm tarafların uzlaşısı ile tespit edilmesini canıgönülden diliyorum."

2020 ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?

Asgari ücret, halen bekar bir işçi için aylık brüt 2 bin 558 lira 40 kuruş, vergiler ve kesintiler düştüğünde net 2 bin 20 lira 90 kuruş olarak uygulanıyor.

2020 Asgari ücret miktarı yapılacak toplantılar sonrasında netleşecek.