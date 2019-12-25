Asgari ücret 2020'de ne kadar olacak? Asgari ücret ve AGİ zammı açıklandı mı? 4. toplantı tarihi...

Asgari ücret ne kadar olacak? Yeni yılın yaklaşması ile birlikte milyonlarca çalışan bu sorunun yanıtını merak ediyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu üç kere toplandı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk başkanlığında yapılacak 4. toplantı ne zaman? Tarih belli oldu. Asgari ücret zammı için kritik gün yarın. Peki, asgari ücret nasıl belirleniyor?



ASGARİ ÜCRET NASIL BELİRLENİYOR?



Asgari ücret, yasa gereği 5'er işçi, işveren ve devlet temsilcisi olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından belirleniyor. Bu komisyonda, işveren tarafını TİSK, işçi tarafını ise en fazla üyeye sahip konfederasyon olduğu için Türk-İş temsil ediyor.Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp oy çokluğuyla karar veriyor. Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.



ASGARİ ÜCRET ŞU ANDA NE KADAR?



Bekar bir işçi için aylık brüt 2.558 lira 40 kuruş olan asgari ücret, vergiler ve kesintiler düştüğünde net 2020 lira 90 kuruş.Asgari ücretin işverene toplam maliyeti, bir işçi için 3006 lira 12 kuruş.



ASGARİ ÜCRET SON TOPLANTISI NE ZAMAN?



2020 yılı asgari ücret zammının belirlenmesi için 3 toplantı gerçekleşti. Son toplantıda asgari ücret tutarı ve zam oranı belli olacak. Asgari ücret 4. toplantı için tarih belli oldu. Asgari ücret son toplantısı 26 Aralık Perşembe saat 14.00'te yapılacak.