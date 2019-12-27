Asgari ücret 2324 TL

Milyonlarca çalışanı ilgilendiren, başta asgari geçim indirimi ve sosyal yardımlar olmak üzere pek çok hesaplamada esas kabul edilen asgari ücret 2020’de 2 bin 324 lira olacak. Dün son kez toplanan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, kararını açıkladı. İşçi, işveren ve devlet temsilcilerinin yer aldığı komisyonun kararına ilişkin açıklamayı Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk yaptı. Selçuk, 2020’de asgari ücretin brüt 2 bin 943, net 2 bin 324 lira olacağını söyledi. Bu ücretlerin bekar bir işçi için geçerli olduğunu belirten Selçuk, evli ve üç çocuklu bir işçinin asgari ücretinin 2 bin 479 lira olacağını duyurdu.









Kararın oy çokluğuyla alındığını kaydeden Selçuk şunları söyledi: “Komisyon çalışmalarına sundukları değerli katkılardan dolayı Türk İş’e, TİSK’e ve tüm kamu temsilcilerimize teşekkür etmek isterim. Biz her daim çalışmalarımızı istişare yoluyla, tüm tarafların görüşlerini göz önünde bulundurarak yürütmeyi önemsiyoruz. Sosyal adaleti pekiştirmeyi, işçilerimizi ve işverenleri birlikte korumayı, kayıtlı istihdamı artırarak çalışanlarımızın sosyal güvencesini sağlamayı, kaynaklarımızı da daha etkin kullanarak sürdürülebilir kalkınmayı temel önceliğimiz olarak görmekteyiz.”



‘İşçiyi ezdirmedik’



AK Parti’nin iktidara geldiği 2002 yılında 184 lira olan net asgari ücretin 2019’da 2 bin 20 liraya yükseldiğini, reel olarak yüzde 142, nominal olarak da 10 kat arttığını hatırlatan Bakan Selçuk, asgari ücretin sadece bu ücretle çalışan kişileri değil, toplumun geniş kesimlerini ilgilendiğini vurguladı. Selçuk, asgari geçim indirimi, sosyal yardımlar, 65 yaş aylığı gibi pek çok tutarın bu rakama göre hesaplandığını ifade etti.

Selçuk, “Asgari ücreti belirlerken bu ücretin etkileyeceği tüm ekonomik dengeleri ve aynı zamanda toplumun tüm kesimlerini düşünmemiz gerekmekte. Beklenen yıl sonu enflasyon oranı yüzde 12 olarak ön görülmekteydi. Beklenen yıl sonu enflasyon oranının üç puan artış sağlayarak, işçimizi enflasyona ezdirmeyeceğimizi sözümüzü tutmuş olduk” dedi.









‘10 gün bile yetmez’

Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nda işçi kesimini temsil eden ve daha önce Hak-İş ve DİSK ile ortak şekilde 2 bin 578 liranın altını tartışmayacaklarını duyuran Türk-İş, dün alınan asgari ücret kararına imza atmadı. Bakan Selçuk’tan sonra söz alan Türk-İş Genel Eğitim Sekreteri Nazmi Irgat, “Açıkladığınız rakamı işçi kesimi olarak kabul edemeyeceğimizi ifade ediyorum. 2008 yılında başlayan ve günümüze kadar devam eden kriz nedeniyle alım gücünün en düşük dönemini yaşıyoruz. Bu belirlenen rakam işçilerimize 10 gün bile yetmeyeceğini düşünüyoruz. Kararınıza katılmıyoruz ve toplantıdan ayrılıyoruz” dedi.



Enflasyon oranını aştı, jest oldu



Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, daha önce, asgari ücrette jest yapabileceklerini söylemişti. Dünkü toplantıyı ve alınan kararı yorumlayan Milliyet yazarı Prof. Dr. Cem Kılıç, yüzde 15’lik artışın, yüzde 12’lik enflasyon oranının üzerinde olduğunu söyledi. Kılıç, “Çalışanlar için bu rakam yeterli bulunmayabilir. Ancak özellikle enflasyon dikkate alındığında Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın jestine karşılık geldiğini söyleyebiliriz” ifadelerini kullandı.



İşverene verilen asgari ücret desteğinin devam edeceğini, bunun da bir başarı olduğunu vurgulayan Kılıç şunları söyledi:



“2019’da asgari ücretli 500’ün altında çalışanı olan işyerlerinde kişi başına 150 lira destek verildi. 500’ün üzerinde çalışanı olanlara ise asgari ücretli kişibaşına 100 lira destek uygulanıyordu. Bu ayrım 2020 yılında ortadan kalkıyor. Böylece 2020’de bütün asgari ücretliler için kişibaşına 75 lira olarak uygulanacak.”



Bütçenin üzerinde



Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nda işveren kesimini temsil eden TİSK Başkanı Özgür Burak Akkol şu açıklamayı yaptı:

“Alınan kararın istihdam için, işsizliği azaltmak için alım gücünü artırmak için istikrarlı işletmeler için hayırlı olmasını temenni ediyorum. Bütçenin üzerinde bir rakam tahsis edildi. Alınan kararın hayırlı olmasını diliyorum. Tüm komisyona emekleri için teşekkür ediyorum.”