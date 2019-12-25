Asgari Ücret 4. toplantı tarihi belli oldu? Asgari Ücret 2.578 lira olacak mı?

Asgari Ücret 2020 zammına ilişkin kritik toplantı yarın saat 14:00'de gerçekleştirilecek. Yapılan son toplantıda TÜİK tarafından açıklanan rakamlar İşveren ve İşçi cephesini memnun etmemişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan Asgari Ücrete ilişkin yaptığı açıklamada iki tarafı memnun edecek rakamın oluşması gerektiği ve devlet olarak jest yapabilecekleri mesajını vermişti. TİSK genel sekreteri son toplantının ardından TÜİK tarafından asgari ücretli bir çalışanın aylık gıda harcaması açıklamasına Asgari ücret sadece gıda harcaması üzerinden değerlendirilmesi mevcut koşullar ve sürdürülebilirlik durumu da ele alınsın demişti. Türk-İş genel sekreteri Nazmi Irgat ise 2.578 lira altındaki bir rakamın öne sürülmesi halinde masadan kalkacaklarını duyurmuştu. Peki 2020 Asgari Ücret zammı ne kadar olacak? 2020 Asgari Ücret tutarı 2.578 lira olur mu?

ASGARİ ÜCRET 4. TOPLANTI NE ZAMAN?

Asgari Ücret 4. toplantı 26 Aralık 14:00'de gerçekleştirilecek. Yarın gerçekleştirilecek olan son toplantının ardından 2020 yılında uygulanacak olan Asgari Ücrete ilişkin rakamın Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı tarafından açıklanması bekleniyor.

GÖZLER HÜKÜMETTİN ATACAĞI ADIMDA

Son görüşme öncesi, hükümet, işçi ve işveren tarafından gelen açıklamalar, dikkatleri yeni asgari ücret rakamına çevirdi.

Önceki yıllardan farklı olarak bu yıl asgari ücret sürecini Hak-İş ve DİSK ile iletişim halinde yürüten Türk-İş'in, bir kişinin yaşam maliyeti olarak belirlenen 2 bin 578 liranın altındaki bir rakamı konuşmama ısrarı sürüyor.

Asgari ücret desteğinin 2020'de 200 liraya yükseltilip tüm işletmeleri eşit kapsayacak şekilde devam etmesi, yüzde 2 olan İşsizlik Sigortası İşveren Payı'nın 2020'de alınmaması gibi talepleri bulunan TİSK, asgari ücrette dengelerin gözetilmesini istiyor.

TİSK, geride kalan görüşmelerde kamuoyuna bir rakam telaffuz etmemekle birlikte, Türk-İş'in 2 bin 578 liralık rakamını yüksek buluyor.

Bu süreçte, işçi ve işveren tarafı kadar hükümetin tutumu da ayrı bir merak uyandırıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Malezya temaslarının ardından asgari ücretle ilgili "Bakalım, son geldikleri nokta nedir, onu da bir kendilerinden görelim. İnşallah, tarafları memnun edecek bir adımı atarız." açıklaması asgari ücret görüşmelerini yeni bir boyuta taşıdı.

ÖNCEKİ TOPLANTILARDA NE OLMUŞTU?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığındaki ilk toplantıda, Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, tarafların bakış açısını dikkate alarak ortak bir noktada buluşmak istediklerini belirterek, "Komisyonda tıpkı geçtiğimiz yıl olduğu gibi asgari ücretin tüm tarafların uzlaşısı ile tespit edilmesini canıgönülden diliyorum." ifadesini kullanmış, işçi ve işveren temsilcileri de toplantıda görüş ve taleplerini dile getirmişlerdi.