Milyonlar ekran başında! Asgari Ücret belli oldu mu? Ne kadar oldu?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk olarak 2 Aralık'ta toplandı. Daha sonra Komisyon 10 ve 17 Aralık'ta tekrar bir araya geldi. Son toplantı günü merak ediliyordu ki zam oranının bugün açıklanacağı haberi geldi.

Milyonlarca çalışanın gözü kulağı şimdi açıklanacak zam oranında... Genel beklenti asgari ücretin 2 bin 578 lira olması yönünde... Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "jestimiz olacak" açıklaması milyonları sevindirirken "Asgari Ücret belli oldu mu?" sorusu sık sık soruluyor.

ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLDU?

Asgari ücret henüz belli olmadı. Önümüzdeki birkaç saat içerisinde zam oranını T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un açıklaması bekleniyor.

ÜCRETTE KIRMIZI ÇİZGİ

Bu yılki toplantılarda DİSK ve Hak-İş ile birlikte hareket eden Türk-İş, bir kişinin yaşam maliyeti olarak belirlediği 2 bin 578 liranın altındaki rakamı müzakere etmeme kararı aldı. İşverenlere verilen asgari ücret desteğinin 2020’de 200 liraya yükseltilip devam etmesini isteyen TİSK ise yüzde 2 olan İşsizlik Sigortası İşveren Payı’nın 2020’de alınmamasını, yüzde 5 olan SGK İşveren Desteği’nin yüzde 6’ya yükseltilmesini, bunun toplu iş sözleşmeli iş yerlerinde yüzde 7 olarak uygulanmasını talep ediyor. TÜİK ise bir işçinin aylık gıda harcama tutarını ağır statüdeki işlerde 2 bin 331 lira, orta statüdeki işlerde 2 bin 86 lira 80 kuruş, hafif statüdeki işlerde 1940 lira 70 kuruş olarak hesaplandı. Bu oran, yine TÜİK tarafından kasım ayı için açıklanan gıda harcamalarındaki 12 aylık ortalama artışın 15 puan altında kaldı. Türk-İş, son toplantıda da 2 bin 578 liralık rakamda ısrarcı olacak.

‘JESTİMİZİ YAPARIZ’

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malezya’dan dönerken, “İnşallah jestimizi yaparız da burada yapmayalım daha. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanımız yaptıkları çalışmaları bize bir getirsinler. Bakalım son geldikleri nokta nedir. İnşallah, tarafları memnun edecek bir adımı atarız” demişti. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ise “Burada jesti, rakamın inmesi-çıkmasından ziyade herkesin taleplerini karşılayacak bir orta yol şeklinde anlamak daha isabetli olur” diye konuşmuştu.