Asgari ücret için son dakika açıklaması: 3 konfederasyonun belirlediği asgari ücret rakamı ne kadar?

Asgari Ücret zam oranına ilişkin araştırmalar tüm hızıyla devam ediyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından düzenlenen 3. toplantıda TÜİK tarafından ilk rakamlar açıklandı. Ne çalışan ne de işveren açıklanan rakamdan memnun olmazken Asgari Ücret zam oranın 4. toplantıya kaldı. Peki Asgari Ücret 4. toplantı ne zaman yapılacak?



3 KONFEDERASYONUN BELİRLEDİĞİ RAKAM...



Asgari ücrette 3 konfederasyonun belirlediği rakam yarın açıklanacak

Hak-İş Konfederasyonu Genel Başkanı Mahmut Arslan, asgari ücretle ilgili 3 konfederasyonun belirlediği rakamı yarın kamuoyuyla paylaşmayı planladıklarını söyledi.

Arslan, Hak-İş ve Hizmet-İş Sendikası Mardin İl Başkanlığını ziyaret ederek, bölgedeki sendika temsilcileriyle bir araya geldi.

Dağa kaçırılan çocuklarına kavuşmak için HDP İl Başkanlığı binası önünde oturma eylemi yapan Diyarbakır annelerinin 108 gündür devam eden evlat nöbetine değinen Arslan, aileleri ziyaret ettiğini hatırlattı.

Arslan, ailelerle görüştüklerini, onların feryadı ile hüzünlendiklerini ifade ederek, aynı zamanda da onlarla gurur duyduklarını aktardı.

"Anneler, babalar korku duvarını yıkmış, evlatlarına kavuşmak için gerekirse hayatlarını feda edebilecekleri noktaya kendilerini taşımışlar, bu işin bir an önce sonuçlanması için terör örgütünün siyasi uzantısına çağrıda bulunuyorlar. Annelerimizin bu mücadelesi uluslararası alanda da ses getirdi." ifadelerini kullanan Arslan, 13-14 yaşında çocukların dağa kaçırılması ve onların eline silah verilmesinin uluslararası sözleşmelere aykırı olduğunu, bunun suç olduğunu vurguladı.

Arslan, bu konuda çok canlar yandığına dikkati çekerek, "Bu ülkenin evlatları, okula göndereceğimiz çağda, başka işler yapacağı çağda maalesef dağa götürülüp, kimisi kurban edildi, kimisini hedef yaptılar ve nesilleri kaybettik. Onun için annelerin bu sesini bizim daha çok duyurmamız gerekiyor." dedi.

Arslan, Mardin'de toplu iş sözleşmelerinde büyük oranda hak sahibi olduklarını dile getirerek, "Hem Mardin Büyükşehir Belediyesi hem Mardin Su ve Kanalizasyon İdaresinde (MARSU) toplu sözleşme için gerekli sayıyı yakaladık. Sözleşme görüşmeleri yapmamız gerekirken yetki tespitimize itiraz edildi ama büyük bir fark var. İnşallah oralarda da toplu sözleşmemizi yapacağız." diye konuştu.

Üyelerinin talep ve beklentilerini karşılamak için çaba sarf edeceklerini aktaran Arslan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Hak-İş olarak Türkiye'nin en büyük işçi örgütlerinden biriyiz. Yaklaşık 700 bin üyemiz, 81 il başkanlığımız, 20 sendikamızla Türkiye'de önemli ve etkin bir konfederasyonuz. İnşallah sayımızı her gün biraz daha artırarak, gücümüzü biraz daha pekiştirerek hem çalışma hayatındaki sorunlar hem ülke sorunlarına yönelik ortaya koyduğumuz çözümlerle bir şeyler yapmaya çalışıyoruz."

2020 Asgari Ücret Tespit Komisyonu çalışmalarını değerlendirmek üzere, 3 işçi konfederasyonu (Türk-İş, Hak-İş, DİSK) temsilcileri olarak yarın bir açıklama yapacaklarını dile getiren Arslan, "Biz bugüne kadar asgari ücretle ilgili birlikte çalışalım düşüncesiyle açıklama yapmamıştık. Bugün Türk-İş Başkanı ile görüştük. Olağanüstü bir şey olmazsa yarın bu ortak açıklamayla 3 konfederasyonun belirlediği rakamı kamuoyuyla paylaşmayı planlıyoruz." dedi.

Hak-İş Mardin İl Başkanı Eşref Cihan da Arslan'ın ziyaretinden duydukları memnuniyeti dile getirdi.



2017 YILININ ASGARİ ÜCRETİ NE KADARDI?



2017 yılında asgari ücret yaklaşık yüzde 8 artış ile net 1,404 TL, brüt 1,777.5 TL olarak belirlenmişti. Çalışanları temsil eden TÜRK-İŞ 2017 yılında asgari ücretin aylık net 1,600 TL olmasını talep edilmişti.



2018 YILINDA ASGARİ ÜCRET RAKAMI NE KADAR?



Asgari ücret 2018'de yüzde 14,2'lik bir artışla brüt olarak 2029 lira, net 1603 lira olarak belirlendi. TÜRK-İŞ, asgari ücretin 2018 yılında net 1893 lira olmasını talep etmişti. Şu anda 2020 TL Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor. Asgari ücrette son sözü devlet söylemiş oluyor. Halen bekar bir işçi için aylık brüt 2.558 lira 40 kuruş olan asgari ücret, vergiler ve kesintiler düştüğünde net 2020 lira 90 kuruş. Asgari ücretin işverene toplam maliyeti, bir işçi için 3006 lira 12 kuruş. Aralık ayının son haftasında Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nda yapılacak dördüncü toplantıda, 2020’de uygulanacak asgari ücret belirlenecek.