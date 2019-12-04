Asgari Ücret nasıl belirleniyor? Asgari Ücrete yeni yılda ne kadar zam yapılacak?

Asgari Ücrete 2020 yılında yapılacak olan zam oranı konusunda pazarlıklar 2 Aralık tarihinde başladı. Zam pazarlığında ikinci toplantı 10 Aralık tarihinde gerçekleştirilecek. İlk toplantıda Türk-İş asgari ücret beklentisini 2.578 lira olarak yineledi. Toplantının arıdndan gözler 10 Aralık tarihinde gerçekleştirilecek olan ikinci toplantıya çevrildi. Peki Asgari Ücrete yeni yılda ne kadar zam yapılacak?

ASGARİ ÜCRET NASIL BELİRLENİYOR?

Asgari ücret her yıl aralıkta işçi, işveren ve kamunun temsilcilerinden oluşan 15 kişiyle toplanıyor. Bünyesinde en çok işçiyi bulunduran işçi sendikası (Türk-İş) ile en çok üyeyi bulunduran işveren sendikası (TİSK) 5'er üye ile temsil ediliyor. Komisyon çalışmalarını tamamladıktan sonra bir ücret belirliyor ve bu karar kesin oluyor. Belirlenen rakam, asgari ücret olarak bir yıl boyunca uygulanıyor.

ASGARİ ÜCRET KONUSUNDA TALEPLER SUNULDU

2 Aralık'ta gerçekleştirilen toplantıda, işçi ile işveren temsilcileri talep ve görüşlerini sundu. Türk-İş, önceki yıllardan farklı olarak asgari ücret konusunda Hak-İş ve DİSK ile görüş alışverişinde bulundu. Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, bir kişinin yaşam maliyetinin 2 bin 578 lira olduğunu belirterek, yeni asgari ücrette bu rakamın göz önünde bulundurulması gerektiğini söyledi. İşveren tarafını temsil eden TİSK yönetimi de yatırım, üretim, ihracat, istihdam zincirindeki halkalardan her birini eşit derecede önemli gördüklerini ifade ederek, işçiler kadar işverenin de düşünülmesi gerektiği görüşünü paylaştı.