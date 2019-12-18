Asgari ücret ne kadar olacak? 2020 Asgari ücret zammı son dakika gelişmeleri

Asgari ücret zammı merakla bekleniyor. Yeni yılda asgari ücrete ne kadar zam yapılacak? Milyonlarca çalışanı ilgilendiren asgari ücret ile ilgili üçüncü toplantı 17 Aralık'ta gerçekleşti. İşte asgari ücret ile ilgili son dakika haberleri.

TÜİK ASGARİ ÜCRET ZAMMI İÇİN GIDA HARCAMA TUTARINI SUNDU

Türk-İş Genel Eğitim Sekreteri Irgat da TÜİK'in bir işçinin aylık gıda harcama tutarını komisyonla paylaştığını ancak açıklanan rakamların beklentilerinin altında olduğunu dile getirdi.

Irgat, buna göre bir işçinin aylık gıda harcama tutarının ağır statüdeki işlerde 2 bin 331 lira, orta statüdeki işlerde 2 bin 86 lira 80 kuruş, hafif statüdeki işlerde bin 940 lira 70 kuruş olarak hesaplandığını ifade etti.

Açıklanan rakamların geçen yıla göre yaklaşık yüzde 5,31 arttığını belirten Irgat, "Hayata pahalılığını dikkate aldığımızda yüzde 5,31'lik artışı anlayabilmiş değiliz. Asgari ücretin insanca yaşanabilecek bir ücret seviyesinde belirlenmesi gerektiğine inanıyoruz. Umuyoruz komisyonumuz bu yönde karar verir." dedi.

Türk-İş'in bu yıl asgari ücret konusunda Hak-İş ve DİSK ile ortak hareket ettiğini anımsatan Irgat, yeni bilgiler ışığında görüş alışverişinin süreceğini söyledi.

YÜZDE 12 GİBİ BİR ÖNERİ YOK



TİSK Genel Sekreteri Koç ise işveren heyeti olarak ülkenin ekonomik durumu, dünya ekonomisindeki gidişat, asgari ücretin son beş yıldaki artışının da aralarında olduğu konularda komisyona sunum yaptıklarını aktardı.

Toplantıda herhangi bir rakam ifade etmediklerini vurgulayan Koç, şöyle konuştu:

"Asgari ücretin siyasi polemik konusu edilmesini ve komisyon dışındaki beyanatları doğru bulmuyoruz. Bizim önceliğimiz, kayıtlı işletmelerin mutlak suretle korunması, gerçek manada vergisini ve sigorta primini ödeyen, hiçbir fedakarlıktan kaçınmayan, sendikaların örgütlü olduğu işletmelerdir. Yüzde 36 seviyesinde kayıt dışı var. Kayıt dışıyla mücadele edilmesi şart. Asgari ücretteki teşvikler kayıtlı işletmelerin korunması için elzem. Asgari ücret desteğinin 200 lira olarak uygulanmasını talep ediyoruz. Bu desteğin çalışan sayısı ayrımı yapılmadan devam etmesini istiyoruz. Yüzde 12 gibi bir önerimiz söz konusu değil. Önümüzdeki toplantıda teklifimizi Asgari Ücret Tespit Komisyonuna sunacağız."

Koç, işçi tarafıyla mutabık oldukları konuların olduğuna dikkati çekerek, gelir vergisi dilimlerinin ve kesinti oranlarının revize edilmesi ile kayıtlı işletmeler ve toplu iş sözleşmeli yerler başta olmak üzere asgari ücret desteğinin mutlak suretle devamının bu konular arasında olduğunu vurguladı.

ASGARİ ÜCRET İÇİN 4. TOPLANTI NE ZAMAN YAPILACAK?

Asgari ücret zammının belirlenmesi için bir toplantı daha yapılacak. Asgari ücret 4. toplantısının gelecek hafta yapılması planlanıyor.

ASGARİ ÜCRET ŞU ANDA NE KADAR?

2019 yılında uygulanan asgari ücret tutarı yüzde 26,05'lik bir artışla 2 bin 20 TL olarak belirlendi. 2019 yılının brüt asgari ücret tutarı ise 2,558 TL oldu. 417 TL'lik artış yapılmış oldu. Evli ve üç çocuklu kişiler için ise asgari ücret AGİ ile birlikte 2 bin 155 TL oldu. TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay, geçtiğimiz yıl gerçekleşen toplantıda 2 bin 200 TL'nin mantıklı olabileceğini söylemişti.