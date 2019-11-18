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18.11.2019 - 14:50 |

Asgari ücret ne kadar olacak? AGİ zammı belli oldu mu?

Yeni yıl yaklaşıyor. Yeni yıl aynı zamanda asgari ücretliler için zam ayı demek... Peki asgari ücret ve AGİ zammı belli oldu mu?

Asgari ücret ne kadar olacak? AGİ zammı belli oldu mu?

 

Yeni yıl ile birlikte emekliler, memurlar, asgari ücretlileri heyecan saracak. Ocak ayında yapılacak zamlar belli olacak. Milyonlarca asgari ücretli 2020 yaklaşırken "Asgari ücret ne kadar olacak? AGİ zammı belli oldu mu?" sorularını yöneltiyor. İşte detaylar...

ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?

Hükümetten asgari ücretle ve AGİ ile ilgili net bir açıklama yapılmış değil. Asgari ücret 2016 yılında yüzde 30.0, 2017’de yüzde 7.9, 2018’de yüzde 14.2, 2019 yılında da yüzde 26.1 oranında artırılmıştı. Bu yıl ücretin 2 bin 150 - 2 bin 250 TL arasında olması bekleniyor.

 

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