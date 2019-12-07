Asgari ücret ne kadar olacak? Asgari ücret belli oldu mu?

Türkiye'nin gözü kulağı asgari ücrete çevrilmiş durumda... Milyonlarca çalışan alacağı zammın çok fazla olmasını istiyor. Sendikalar taleplerini bir bir iletirken AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten dün asgari ücret açıklaması geldi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik asgari ücrete ilişkin “Eminim ki bütün taraflar optimum, herkes için faydalı olan bir noktada hem sistemin sürdürülebilmesi hem de kendileri açısından yararlı gördükleri bir noktaya ulaşabilmeleri açısından bunu da aynı mutabakatla gerçekleştirirler diye bir umudumuz var. Mümkün olan en iyi mutabakatı aramak, belli bir diyalogla bu noktaya ulaşmak şeklinde bakanlığımızın büyük bir hassasiyet gösterdiğini biliyorum” dedi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk’un asgari ücret tespit komisyonunda yaptığı açıklamayı eleştiren Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba’nın sözlerine yönelik Çelik, şunları dedi:

“Bakanlık, işçi ve işveren kesimi kendi pozisyonunu tabi ki açıklayacak. Çeşitli belgelerde, çeşitli siyasi süreçlerde, müzakere zeminlerinde ortak bir noktada çözüm bulunmasıyla ilgili bir yaklaşım var. Bakanlığın yaklaşımı da burada, sosyal taraflarla, bütün bu hadisenin bileşenleriyle mümkün olan bu azami noktaları yakalayabilmek. Görüşmeler devam ediyor. Geçmişte de hiç kimsenin dediği tam olarak olmuyor. Eminim ki bütün taraflar optimum bir noktada, herkes için faydalı olan bir noktada hem sistemin sürdürülebilmesi açısından hem de kendileri açısından yararlı gördükleri bir noktaya ulaşabilmeleri açısından bunu da aynı mutabakatla gerçekleştirirler diye bir umudumuz var. Şu anda bakanlığımızın da bu konuda büyük bir hassasiyet gösterdiğini biliyorum. Mümkün olan en iyi mutabakatı aramak, belli bir diyalogla bu noktaya ulaşmak şeklinde.”

"BU 3 TARAFIN DİYALOĞU İLE VARILACAK BİR MUTABAKATA BAKAR"

Türk-İş Başkanı Ergün Atalay’ın 2 bin 578 TL'nin altında bir miktar için asgari ücret masasına oturmayacaklarının sorulması üzerine Çelik, “Ekonomik gündemlerle ilgili kendi çalışmamızı yapıyoruz. Çeşitli rakamların tespit edilmesi konusu, Türkiye’nin göstergelerinin değerlendirilmesi konusu ama bu bakanlık, işçi ve işveren bu bileşenler arasında gerçekleşecek bir konu. Böyle bir müzakere sürecine bizim önerimiz şudur gibi bir yaklaşım ortaya koymamız doğru olmaz. Bu 3 tarafın diyaloğu ile varılacak bir mutabakata bakar” değerlendirmesini yaptı.