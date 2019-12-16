Asgari ücret ne kadar olacak, ne zaman belli olacak? 2020 asgari ücreti için son dakika açıklaması

Yurt genelindeki milyonlarca çalışan vatandaşımızı yakından ilgilendiren asgari ücrete ilişkin heyecanlı arayışlar sürüyor. Yeni yılda ne kadar kazanacaklarını araştıran vatandaşlarımız için asgari ücret ne kadar olacak ve ne zaman açıklanacak soruları ile ilgili son durumu derledik...

Dördüncü ve son toplantının ardından asgari ücrete yeni yılda yapılacak zam oranı netlik kazanacak

Yapılan son toplantının ardından TÜİK enflasyon verilerine ilişkin net bir bilgi olmamaması nedeniyle asgari ücrete yapılacak zam oranına ilişkin henüz net bir açıklama yapılmadı. Üçüncü toplantıya TÜİK'in verilerle birlikte dahil olması ile asgari ücrtete uygulanacak olan zam oranı konusunda da ilk rakamlar ortaya çıkacak. Peki Asgari ücrete yeni yılda ne kadar zam yapılacak?



DİSK'TEN SON DAKİKA AÇIKLAMASI



Asgari ücretle ilgili yeni haber. DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, "2020 yılında asgari ücretin net 3 bin 200 lira olması gerektiğini söylüyoruz." dedi.

2017 YILININ ASGARİ ÜCRETİ NE KADARDI?

2017 yılında asgari ücret yaklaşık yüzde 8 artış ile net 1,404 TL, brüt 1,777.5 TL olarak belirlenmişti. Çalışanları temsil eden TÜRK-İŞ 2017 yılında asgari ücretin aylık net 1,600 TL olmasını talep edilmişti.

2018 YILINDA ASGARİ ÜCRET RAKAMI NE KADAR?

Asgari ücret 2018'de yüzde 14,2'lik bir artışla brüt olarak 2029 lira, net 1603 lira olarak belirlendi. TÜRK-İŞ, asgari ücretin 2018 yılında net 1893 lira olmasını talep etmişti.

2019 YILINDA ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLARAK BELİRLENDİ?

2019 yılında uygulanan asgari ücret tutarı yüzde 26,05'lik bir artışla 2 bin 20 TL olarak belirlendi. 2019 yılının brüt asgari ücret tutarı ise 2,558 TL oldu. 417 TL'lik artış yapılmış oldu. Evli ve üç çocuklu kişiler için ise asgari ücret AGİ ile birlikte 2 bin 155 TL oldu. TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay, geçtiğimiz yıl gerçekleşen toplantıda 2 bin 200 TL'nin mantıklı olabileceğini söylemişti.

2020 ASGARİ ÜCRET NASIL BELİRLENİYOR?

Asgari ücreti, yasa gereği 5'er işçi, işveren ve devlet temsilcisi olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor. Bu komisyonda, işveren tarafını TİSK, işçi tarafını ise en fazla üyeye sahip konfederasyon olduğu için Türk-İş temsil ediyor.

Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp, oy çokluğuyla karar veriyor. Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu 2'nci kez toplandı

TOPLANTI 1 SAAT 40 DAKİKA SÜRDÜ

İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun 2'nci toplantısı yaklaşık bir saat 40 dakika sürdü. Toplantı sonrası açıklamada bulunan Çalışma Genel Müdürü Nurcan Önder, toplantıda genel olarak, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı ve Türkiye İstatistik Kurumu'nda (TÜİK) gelen raporları dinlediklerini söyledi. Önder, "Küresel ekonomi nereye gidiyor', 'Türkiye ekonomisi nasıl', 'istihdamı ilgilendiren veriler ve rakamlar nasıl' diye, üç kurumdan bunları dinledik. Bizden en düşük memur maaşı istenmişti, onu açıkladık. Bekar ve çocuksuz bir memurun maaşı 3 bin 247 olarak söyledik" dedi.

'TÜİK ASGARİ ÜCRET RAKAMINI AÇIKLAMIYOR'

Önder, TÜİK'in normalde bir kişinin ne kadar gıdaya harcama yapmasıyla ilgili bir araştırma yaptığını söyleyerek, "TİSK, TÜİK'in gıdadan kaynaklı böyle bir açıklama yapmamasını istedi. Türk-İş geçen yılki hesabın yapılmasını talep etti. Bu sefer TÜİK, sadece ekonomik verilere ve istihdama ilişkin verilere göre bir açıklama yaptı ama bir asgari ücret rakamı açıklamıyor. Önümüzdeki hafta TÜİK'i dinleyeceğiz. Bizim komisyon 15 kişiden oluşuyor. Bizde bakanlık olarak burada dinliyoruz" diye konuştu.

Türk-İş Genel Eğitim Sekreteri Nazmi Irgat ise, TÜİK'in verilerini dikkate alacaklarını söyleyerek, "Her ne kadar TİSK itiraz ediyor olsa da, elimizde başka veri olmadığına göre bu verileri değerlendireceğiz. Yarından itibaren diğer federasyonlarla da görüşeceğiz. Bize gelen raporları onlara da göndereceğiz. TÜİK rakamlarını haftaya kesinlikle bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

MEVCUT ASGARİ ÜCRET NET 2020 TL

Asgari ücret, halen bekar bir işçi için aylık brüt 2 bin 558 lira 40 kuruş, vergiler ve kesintiler düştüğünde net 2 bin 20 lira 90 kuruş olarak uygulanıyor. Apartman görevlileri için ise normal işçilerden farklı olarak gelir ve damga vergileri kesilmediğinden net 2 bin 174 lira 64 kuruş olarak hesaplanıyor.