Asgari ücret ne kadar oldu? 2020 Asgari Ücret zammı ne zaman belli olacak?

Asgari Ücret ne kadar oldu sorusu 7 milyon asgari ücretli çalışan tarafından araştırılmaya devam ediyor. Binlerce çalışanı yakından ilgilendiren Asgari Ücret zam pazarlığında üçüncü toplantı TİSK ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Gerçekleştirilen son toplantının ardından TÜİK asgari ücretli bir çalışanın aylık gıda harcamalarına ilişkin ilk rakamları açıkladı. Açıklanan rakamlar Türkiye İşveren Sendikaları Konfedarasyonu tarafından hoş karşılanmadı. Asgari ücretin belirlenmesinde sadece gıda harcamalarının baz alınmaması ve ekonomik şartlar ve küresel koşulların dikkate alınması gerektiği dile getirilen Sendika temsilcileri ise açıklanan ilk rakamları tatmin edici bulmadı. 2.578 lira konusunda ısrarcı olacaklarını ifade eden sendika temsilcileri bu oranın % 5 civarında bir rakama takabül etmesi nedeniyle rakamı yeterli bulmadıklarını toplantının ardından bir kez daha ifade etti.

ASGARİ ÜCRET 4. TOPLANTI NE ZAMAN?

Asgari ücret 4. toplantının tarihi henüz netleşmiş değil Aralık ayı sonunda yapılması tahmin edilen 4. toplantının ardından 2020 yılında uygulanacak Asgari Ücret ve AGİ zammına ilişkin detaylar da ortaya çıkacak

TÜİK ASGARİ ÜCRETTE İLK RAKAMLARI AÇIKLADI

Beklentinin altında

Toplantıda TÜİK, bir işçinin aylık gıda harcama tutarını paylaştı. Buna göre bir işçinin aylık gıda harcama tutarı ağır statüdeki işlerde 2.331 lira, orta statüdeki işlerde 2.086 lira 80 kuruş, hafif statüdeki işlerde 1940 lira 70 kuruş olarak hesaplandı.

TÜRK-İŞ 2 BİN 578 LİRADA ISRAR EDİYOR

Asgari ücrette işçileri temsil eden Türk-İş, bir kişinin yaşam maliyeti olarak belirlenen 2 bin 578 liranın altındaki rakamı müzakere etmeme kararı almıştı. Önceki yıllardan farklı olarak asgari ücret konusunda Hak-İş ve DİSK ile görüş alışverişinde bulunan Türk-İş, iki konfederasyonu da sürecin her aşamasında bilgilendirdi.

"UMUYORUZ KOMİSYONUMUZ BU YÖNDE KARAR VERİR"

Türk-İş Genel Eğitim Sekreteri Irgat da TÜİK'in bir işçinin aylık gıda harcama tutarını komisyonla paylaştığını ancak açıklanan rakamların beklentilerinin altında olduğunu dile getirdi. Irgat, buna göre bir işçinin aylık gıda harcama tutarının ağır statüdeki işlerde 2 bin 331 lira, orta statüdeki işlerde 2 bin 86 lira 80 kuruş, hafif statüdeki işlerde bin 940 lira 70 kuruş olarak hesaplandığını ifade etti. Açıklanan rakamların geçen yıla göre yaklaşık yüzde 5,31 arttığını belirten Irgat, "Hayata pahalılığını dikkate aldığımızda yüzde 5,31'lik artışı anlayabilmiş değiliz. Asgari ücretin insanca yaşanabilecek bir ücret seviyesinde belirlenmesi gerektiğine inanıyoruz. Umuyoruz komisyonumuz bu yönde karar verir." dedi. Türk-İş'in bu yıl asgari ücret konusunda Hak-İş ve DİSK ile ortak hareket ettiğini anımsatan Irgat, yeni bilgiler ışığında görüş alışverişinin süreceğini söyledi.

2017 YILININ ASGARİ ÜCRETİ NE KADARDI?

2017 yılında asgari ücret yaklaşık yüzde 8 artış ile net 1,404 TL, brüt 1,777.5 TL olarak belirlenmişti. Çalışanları temsil eden TÜRK-İŞ 2017 yılında asgari ücretin aylık net 1,600 TL olmasını talep edilmişti.

2018 YILINDA ASGARİ ÜCRET RAKAMI NE KADAR?

Asgari ücret 2018'de yüzde 14,2'lik bir artışla brüt olarak 2029 lira, net 1603 lira olarak belirlendi. TÜRK-İŞ, asgari ücretin 2018 yılında net 1893 lira olmasını talep etmişti.

Şu anda 2020 TL

Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor. Asgari ücrette son sözü devlet söylemiş oluyor. Halen bekar bir işçi için aylık brüt 2.558 lira 40 kuruş olan asgari ücret, vergiler ve kesintiler düştüğünde net 2020 lira 90 kuruş.

Asgari ücretin işverene toplam maliyeti, bir işçi için 3006 lira 12 kuruş. Aralık ayının son haftasında Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nda yapılacak dördüncü toplantıda, 2020’de uygulanacak asgari ücret belirlenecek.