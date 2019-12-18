Asgari ücret ne kadar oldu? 4. toplantı ne zaman?

Aralık ayının gelişiyle birlikte Türkiye'nin gündemi asgari ücret zammı oldu. Asgari Ücret Tespit Komisyonu 3 kere toplandı. Üçüncü toplantı sonrasında "Asgari ücret ne kadar oldu?" sorusu yoğun bir şekilde araştırılırken 4. toplantının tarihi merak ediliyor.

4. TOPLANTI NE ZAMAN?

4. toplantının ne zaman yapılacğaı henüz bilinmiyor. Tarafların önümüzdeki hafta bir araya gelmesi bekleniyor.

TÜRK-İŞ 2 BİN 578 LİRADA ISRAR EDİYOR

Asgari ücrette işçileri temsil eden Türk-İş, bir kişinin yaşam maliyeti olarak belirlenen 2 bin 578 liranın altındaki rakamı müzakere etmeme kararı almıştı. Önceki yıllardan farklı olarak asgari ücret konusunda Hak-İş ve DİSK ile görüş alışverişinde bulunan Türk-İş, iki konfederasyonu da sürecin her aşamasında bilgilendirdi.

"UMUYORUZ KOMİSYONUMUZ BU YÖNDE KARAR VERİR"

Türk-İş Genel Eğitim Sekreteri Irgat da TÜİK'in bir işçinin aylık gıda harcama tutarını komisyonla paylaştığını ancak açıklanan rakamların beklentilerinin altında olduğunu dile getirdi. Irgat, buna göre bir işçinin aylık gıda harcama tutarının ağır statüdeki işlerde 2 bin 331 lira, orta statüdeki işlerde 2 bin 86 lira 80 kuruş, hafif statüdeki işlerde bin 940 lira 70 kuruş olarak hesaplandığını ifade etti. Açıklanan rakamların geçen yıla göre yaklaşık yüzde 5,31 arttığını belirten Irgat, "Hayata pahalılığını dikkate aldığımızda yüzde 5,31'lik artışı anlayabilmiş değiliz. Asgari ücretin insanca yaşanabilecek bir ücret seviyesinde belirlenmesi gerektiğine inanıyoruz. Umuyoruz komisyonumuz bu yönde karar verir." dedi. Türk-İş'in bu yıl asgari ücret konusunda Hak-İş ve DİSK ile ortak hareket ettiğini anımsatan Irgat, yeni bilgiler ışığında görüş alışverişinin süreceğini söyledi.

2017 YILININ ASGARİ ÜCRETİ NE KADARDI?

2017 yılında asgari ücret yaklaşık yüzde 8 artış ile net 1,404 TL, brüt 1,777.5 TL olarak belirlenmişti. Çalışanları temsil eden TÜRK-İŞ 2017 yılında asgari ücretin aylık net 1,600 TL olmasını talep edilmişti.

2018 YILINDA ASGARİ ÜCRET RAKAMI NE KADAR?

Asgari ücret 2018'de yüzde 14,2'lik bir artışla brüt olarak 2029 lira, net 1603 lira olarak belirlendi. TÜRK-İŞ, asgari ücretin 2018 yılında net 1893 lira olmasını talep etmişti.

2019 YILINDA ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLARAK BELİRLENDİ?

2019 yılında uygulanan asgari ücret tutarı yüzde 26,05'lik bir artışla 2 bin 20 TL olarak belirlendi. 2019 yılının brüt asgari ücret tutarı ise 2,558 TL oldu. 417 TL'lik artış yapılmış oldu. Evli ve üç çocuklu kişiler için ise asgari ücret AGİ ile birlikte 2 bin 155 TL oldu. TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay, geçtiğimiz yıl gerçekleşen toplantıda 2 bin 200 TL'nin mantıklı olabileceğini söylemişti.