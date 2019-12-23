Asgari Ücret ne kadar oldu? Asgari Ücret 4. toplantı ne zaman?

Asgari Ücret zam pazarlığı sürüyor. İşveren dengelerin korunması ve asgari ücretin salt gıda harcaması üzerinden hesaplanmaması gerektiğini savunurken işçileri komisyonda temsil eden Türk-İş 2.578 lira konusunda ısrarcı. Yapılacak olan son toplantı öncesinden Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafları mutlu edecek bir sonuç ortaya çıkacaktır açılmasında bulunurken jestimizi yaparız mesajını vermeyi de unutmadı. 2020 yılında uygulanacak olan Asgari Ücret zam oranı 4. toplantının ardından netlik kazanacak. Bu hafta içerisinde gerçekleştirilmesi planlanan toplatıda Asgari Ücret zam oranı ve AGİ oranları netlik kazanacak.

TÜİK asgari ücretli bir çalışanın aylık gıda harcamasını ağır statüdeki işlerde 2.331 lira, orta statüdeki işlerde 2.086 lira 80 kuruş, hafif statüdeki işlerde 1940 lira 70 kuruş olarak açıkladı.

TÜRK-İŞ 2 BİN 578 LİRADA ISRAR EDİYOR

Asgari ücrette işçileri temsil eden Türk-İş, bir kişinin yaşam maliyeti olarak belirlenen 2 bin 578 liranın altındaki rakamı müzakere etmeme kararı almıştı. Önceki yıllardan farklı olarak asgari ücret konusunda Hak-İş ve DİSK ile görüş alışverişinde bulunan Türk-İş, iki konfederasyonu da sürecin her aşamasında bilgilendirdi.

2017 YILININ ASGARİ ÜCRETİ NE KADARDI?

2017 yılında asgari ücret yaklaşık yüzde 8 artış ile net 1,404 TL, brüt 1,777.5 TL olarak belirlenmişti. Çalışanları temsil eden TÜRK-İŞ 2017 yılında asgari ücretin aylık net 1,600 TL olmasını talep edilmişti.

2018 YILINDA ASGARİ ÜCRET RAKAMI NE KADAR?

Asgari ücret 2018'de yüzde 14,2'lik bir artışla brüt olarak 2029 lira, net 1603 lira olarak belirlendi. TÜRK-İŞ, asgari ücretin 2018 yılında net 1893 lira olmasını talep etmişti.

Şu anda 2020 TL

Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor. Asgari ücrette son sözü devlet söylemiş oluyor. Halen bekar bir işçi için aylık brüt 2.558 lira 40 kuruş olan asgari ücret, vergiler ve kesintiler düştüğünde net 2020 lira 90 kuruş.

Asgari ücretin işverene toplam maliyeti, bir işçi için 3006 lira 12 kuruş. Aralık ayının son haftasında Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nda yapılacak dördüncü toplantıda, 2020’de uygulanacak asgari ücret belirlenecek.