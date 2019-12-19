Asgari Ücret ne kadar oldu? Asgari Ücret zam oranı 4. toplantıda belli olacak!

Asgari Ücret konusunda heyecanlı bekleyiş devam ediyor. 7 milyon asgari ücretli çalışanı doğrudan ilgilendiren 2020 Asgari Ücret zammı için 3 toplantı Aralık ayı içerisinde gerçekleştirildi. Asgari Ücret Tespit Komisyonu 3. toplantısı ise TİSK ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Gerçekleştirilen toplantıda TÜİK tarafından asgari ücretli bir çalışanın aylık gıda harcamasına ilişkin ilk rakamlarda ortaya çıktı. Buna göre ağır statüdeki işlerde 2.331 lira, orta statüdeki işlerde 2.086 lira 80 kuruş, hafif statüdeki işlerde 1940 lira 70 kuruş olarak hesaplanan asgari ücret zam oranı ne çalışanı ne de işvereni mutlu etti.

Beklentinin altında

Toplantıda TÜİK, bir işçinin aylık gıda harcama tutarını paylaştı. Buna göre bir işçinin aylık gıda harcama tutarı ağır statüdeki işlerde 2.331 lira, orta statüdeki işlerde 2.086 lira 80 kuruş, hafif statüdeki işlerde 1940 lira 70 kuruş olarak hesaplandı.

Açıklanan rakam, bir kişinin yaşam maliyetini 2.578 lira olarak Türk-İş’in beklentilerinin altında kaldı. TÜİK’in açıkladığı rakam, geçen yıla göre yaklaşık yüzde 5.31 artışı ifade etti. Bu oran, yine TÜİK tarafından kasım için açıklanan gıda harcamalarındaki 12 aylık ortalama artışın 15 puan altında kaldı. Hak - İş ve DİSK ile ortak hareket eden Türk - İş, kendi belirlediği 2.578 lirada ısrarcı olacak.

İşverenleri temsil eden TİSK ise sadece gıda harcamasından yola çıkılarak belirlenmesinin doğru olmadığını, TÜİK’in önerisini fazla bulduğunu işaret etti.

Türk-İş, asgari ücret görüşmelerinin önceki toplantılarında, bir kişinin yaşam maliyeti olarak belirlediği 2 bin 578 liranın altındaki rakamı müzakere etmeme kararı aldı.

İşverenlere verilen asgari ücret desteğinin 2020’de 200 liraya yükseltilip devam etmesini isteyen TİSK ise yüzde 2 olan İşsizlik Sigortası İşveren Payı’nın 2020’de alınmamasını, yüzde 5 olan SGK İşveren Desteği’nin yüzde 6’ya yükseltilmesini, bunun toplu iş sözleşmeli iş yerlerinde yüzde 7 olarak uygulanmasını talep ediyor.

Oy çokluğuyla belirlenecek

Asgari ücreti, yasa gereği 5’er işçi, işveren ve devlet temsilcisi olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor.

Bu komisyonda, işveren tarafını TİSK, işçi tarafını ise en fazla üyeye sahip konfederasyon olduğu için Türk-İş temsil ediyor. Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp, oy çokluğuyla karar veriyor.

Şu anda 2020 TL

Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor. Asgari ücrette son sözü devlet söylemiş oluyor. Halen bekar bir işçi için aylık brüt 2.558 lira 40 kuruş olan asgari ücret, vergiler ve kesintiler düştüğünde net 2020 lira 90 kuruş.

Asgari ücretin işverene toplam maliyeti, bir işçi için 3006 lira 12 kuruş. Aralık ayının son haftasında Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nda yapılacak dördüncü toplantıda, 2020’de uygulanacak asgari ücret belirlenecek.