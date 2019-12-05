Asgari Ücret Tespit Komisyonu ikinci toplantısı ne zaman? 2020 Asgari ücret tutarı ne kadar olacak?

2019 yılının son günleri yaşanırken Asgari ücret konusunda zam pazarlıkları da 2 Aralık tarihinde başladı. Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk toplantısını 2 Aralık tarihinde gerçekleştirdi. Sendikalar Asgari Ücretin 2020 yılında ne kadar olması gerektiğine yönelik fikirlerini toplantıda dile getirdi. Sendikalar arasında en fazla dikkat çeken talep ise DİSK'ten geldi. DİSK, asgari ücretin 2020 yılında net 3.200 lira olması talebinde bulunurken, Türk-İş 2.578 lira teklifini sundu.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu ikinci toplantısınınu 10 Aralık tarihinde gerçekleştirecek. Üçüncü toplantı ise 17 Aralık tarihinde

ASGARİ ÜCRET KONUSUNDA TALEPLER SUNULDU

2 Aralık'ta gerçekleştirilen toplantıda, işçi ile işveren temsilcileri talep ve görüşlerini sundu. Türk-İş, önceki yıllardan farklı olarak asgari ücret konusunda Hak-İş ve DİSK ile görüş alışverişinde bulundu. Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, bir kişinin yaşam maliyetinin 2 bin 578 lira olduğunu belirterek, yeni asgari ücrette bu rakamın göz önünde bulundurulması gerektiğini söyledi. İşveren tarafını temsil eden TİSK yönetimi de yatırım, üretim, ihracat, istihdam zincirindeki halkalardan her birini eşit derecede önemli gördüklerini ifade ederek, işçiler kadar işverenin de düşünülmesi gerektiği görüşünü paylaştı.

ASGARİ ÜCRET NASIL BELİRLENİYOR?

Asgari ücret her yıl aralıkta işçi, işveren ve kamunun temsilcilerinden oluşan 15 kişiyle toplanıyor. Bünyesinde en çok işçiyi bulunduran işçi sendikası (Türk-İş) ile en çok üyeyi bulunduran işveren sendikası (TİSK) 5'er üye ile temsil ediliyor. Komisyon çalışmalarını tamamladıktan sonra bir ücret belirliyor ve bu karar kesin oluyor. Belirlenen rakam, asgari ücret olarak bir yıl boyunca uygulanıyor.