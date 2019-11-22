Asgari ücret zammı belli oldu mu? Ne zaman?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Asgari ücret tespit komisyonun ilk toplantısının 2 Aralık'ta gerçekleştirileceğini açıkladı. Milyonlarca kişiyi yakından ilgilendiren gelişme sonrası "Asgari ücret zammı ne kadar olacak?" sorusu sık sık sorulamay başlandı.

ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?

Halen asgari ücret, net 2 bin 20 lira 90 kuruş ve brüt 2 bin 558 lira 40 kuruş olarak uygulanıyor. Yeni Ekonomi Programı'nda ve Merkez Bankası'nın tahminlerinde 2019 yılının enflasyon oranının yüzde 12 civarında olması bekleniyor. Bu rakamdan yola çıkılınca asgari ücretteki artışın yüzde 15 civarında olacağı beklentisi oluşuyor.

Buna göre net asgari ücret 2.323 liraya ulaşıyor. Bunun üzerine pazarlıklarla yapılacak seyyanen artışların eklendiği düşünülürse 2.500 liralık net rakam da öngörülebilir. Tabi bu rakama ulaşmak için pazarlıkların sonucunu beklemek gerekiyor.