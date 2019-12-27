Asgari ücret zammı son dakika | AGİ 2020 ne kadar? 2020 Asgari ücret ne kadar oldu?

Asgari ücret, aralık ayı boyunca süren pazarlıkların ardından belli oldu. 2002'de net 184 lira olan asgari ücreti 2019'da net 2 bin 20 lira 90 kuruşa yükselttiklerini belirten Selçuk, "Böylelikle asgari ücrette son 17 yılda reel olarak yüzde 142, nominal olarak yaklaşık 10 kat artış sağlandı. Asgari ücret 1 Ocak 2020'den itibaren geçerli olacak. Peki, 2020 asgari ücret ve AGİ ne kadar oldu?

ASGARİ ÜCRET NE KADAR? ASGARİ ÜCRET ZAMMI BELLİ OLDU

2020 Asgari ücret yapılan yüzde 15,03'lük artışla brüt 2 bin 943 lira, net 2 bin 324 lira 70 kuruş olarak açıklandı.

ASGARİ ÜCRETTE YAPILAN KESİNTİLER

Yeni yılda brüt 2 bin 943 lira olacak asgari ücrette, 412 lira 2 kuruş SGK primi, bekar çocuksuz bir işçi için 154 lira 51 kuruş gelir vergisi, 22 lira 34 kuruş damga vergisi ve 29 lira 43 kuruş işsizlik sigortası işçi payı kesintileri olacak.

YENİ ASGARİ ÜCRETİN İŞVERENE MALİYETİ NE KADAR?

Yeni asgari ücretin işverene maliyeti ise 2 bin 943 lirası brüt asgari ücret, 456 lira 17 kuruşu SGK işveren primi ve 58 lira 86 kuruşu işsizlik sigortası işveren primi olmak üzere toplam 3 bin 458 lira 3 kuruş şeklinde hesaplandı.

AGİ 2020 - ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ NE KADAR?

Bekar bir işçi için 220 lira 73 kuruş

Evli (eşi çalışmayan) işçi için 264 lira 87 kuruş

Evli (eşi çalışmayan) 1 çocuklu işçi için 297 lira 98 kuruş

Evli (eşi çalışmayan) 2 çocuklu işçi için 331 lira 9 kuruş

Evli (eşi çalışmayan) 3 çocuklu işçi için 375 lira 23 kuruş.

Evli, eşi çalışan 220,68 TL

Evli, eşi çalışan, 1 çocuklu 253,79 TL

Evli, eşi çalışan, 2 çocuklu 286,89 TL

Evli, eşi çalışan, 3 çocuklu 331,03 TL

Evli, eşi çalışan, 4 çocuklu 353,09 TL

Evli, eşi çalışan, 5 çocuklu 375,17 TL

ASGARİ ÜCRET DESTEĞİ NE KADAR?

500 ve üzeri sigortalı çalıştıran iş yerleri için 101 lira, 500'ün altında sigortalı çalıştıran iş yerleri için ise 150 lira olan asgari ücret desteği, tüm işverenleri kapsayacak şekilde 75 lira olarak uygulanacak.

ASGARİ ÜCRET BEKLENTİSİ NE KADARDI?

Pazarlık öncesi Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, 558 lira zam beklediklerini söyledi.

Asgari ücretin belirlenmesine ilişkin devam eden görüşmelerde 3 sendikadan ortak açıklama gelmiş ve Türk-İş, Hak-İş ve DİSK, 2 bin 578 TL'den geri atmayacaklarını duyurmuşlardı.

TÜRK-İŞ, TOPLANTIDAN AYRILDI

Türk-İş Genel Eğitim Sekreteri Nazmi Irgat ise açıklanan rakamı işçi kesimi olarak kabul edemeyeceklerini ifade ederek, "2 bin 578 TL rakamını Türk-İş Başkanı Ergun Atalay açıkladı ve bunu kamuoyuna duyurduk. Mevcut koşullarda bir işçi bu rakama 30 gün değil, 10 gün bile geçinemez. Geldiğimiz nokta itibarıyla sayın bakanım, açıkladığınız rakamı işçi kesimi olarak kabul etmiyoruz ve toplantıdan ayrılıyoruz" diyerek salonu terk etti. İşveren tarafını temsil eden TİSK Genel Sekreteri Akınsel Koç ise belirlenen asgari ücretin hayırlı olmasını diledi.