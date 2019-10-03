Aşı karşıtlığı kızamığı artırdı

Sağlık Bakanlığı 2018 sağlık istatistiklerini açıkladı. Aşı karşıtlığı nedeniyle gündemdeki yerini koruyan kızamık vakalarında artış yaşandı. İstatistiklere göre, kızamık vakaları 2016’da dokuz iken bu sayı 2017’de 69’a 2018’de ise 716’ya yükseldi. Vakaların 412’sinin yerli, 304’ünün de yabancı olduğu ortaya çıktı. Bakanlık, aşılama hızının ise geçen yıla oranla arttığını bildirdi. İstatistiklere göre, yerli ilaç satışında da artış yaşandı. 2018’de satılan ilaçların kutu bazında yüzde 58.4’ünü jenerik ilaçlar, yüzde 39.8’ni ise orijinal ilaçlar oluşturdu