Aşı kartı e-Nabız’da

Sağlık Bakanlığı, vatandaşların hayatını kolaylaştıracak ve sağlıkta bürokrasiyi azaltacak yeni bir adım daha attı. Bu kapsamda Sağlık Bakanlığı tarafından geliştirilen e-Nabız sistemine yeni bir özellik eklendi. Çocuklar için kreş, anaokulu, spor etkinliklerine katılımı gibi başvurularda ibrazı istenen aşı kartları için yeni bir çözüm getirildi. Vatandaşlar artık çocuklarına ait aşı kartlarını e-Nabız web portalı (www.enabiz.gov.tr) üzerinden indirerek bürokratik işlemlerde kullanabilecek.

Sistemden indirilen belgenin doğrulanabilmesi amacıyla belge üzerine karekod eklendi. İndirilen belge üzerinde bulunan karekod akıllı telefonlar vasıtasıyla okutularak belge doğrulanabilecek. Uygulamanın 7 Eylül tarihi itibariyle kullanıma açıldığı öğrenilirken, E-nabız üzerinden bu yeni özellikle ilgili kullanıcılara bildirim gönderildi. E-Nabız profili olmayan vatandaşlar, e-devlet kapısındaki (www.turkiye.gov.tr) e-Nabız üzerinden işlemlerini kolaylıkla gerçekleştirebilecekler.