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31.12.2019 - 13:33 | | DHA

Asi Nehri'ne atlayan kadını itfaiyeciler kurtardı

Hatay'ın Antakya ilçesinde Fatma O., Asi Nehri'ne atlayarak, intihar girişiminde bulundu. İtfaiye ekiplerinin sudan baygın çıkardığı Fatma O., hastaneye götürüldü.

Asi Nehri'ne atlayan kadını itfaiyeciler kurtardı
Asi Nehri'nde şok! Apar topar oraya koştular
Asi Nehri'nde şok! Apar topar oraya koştular
Asi Nehri'nde şok! Apar topar oraya koştular
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Merkez Antakya ilçesi Köprübaşı mevkisine gelen Fatma O., köprüden Asi Nehri'ne atlayıp, intihar girişiminde bulundu. Kadının bir yerlere tutunmaya çalışıp, suda çırpındığını görenler, polis ve itfaiyeye haber verdi. İhbar üzerine, bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye görevlileri, köprüden halatla suya inip, Fatma O.'ya ulaştı. Sudan baygın çıkarılan Fatma O., sağlık ekiplerince ambulansla Hatay Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kartal’da istinat duvarının çökme anı kameradaKartal Yakacık’ta sitenin otoparkında istinat duvarı çöktü. Duvarın çökmesi ve araçların çukura düşme anı ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
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