Aside Tatlısı nasıl yapılır? İşte Aside Tatlısı tarifi ve malzemeleri

Kayseri yöresine ait pekmezli tatlı olarak bilinen aside tatlısı nasıl yapılır, sizinle paylaştık. Yapımı çok basit olan bu tatlıyı mutlaka deneyin. Peki, aside tatlısı nasıl yapılır?



ASİDE TATLISI NASIL YAPILIR?



Kayseri yöresinin meşhur tatlılarından biri olan aside tatlısı tarifini sizinle paylaşıyoruz. Pekmezden yapılan bu tatlıyı evde yapmanız oldukça basit. Tadı un helvasına benzeyen ve un helvasını sevenler, bu tarifi daha çok sevecektir. Üzerini ister ceviz ile süsleyin ister fındık... İçerisine dilerseniz ceviz ve fındık parçaları da ekleyebilirsiniz. Koyu ve çikolatalı muhallebi gibi görünen bu tatlıyı, çocuklarınıza yedirebilirsiniz. Peki, aside tatlısı nasıl yapılır? İşte aside tatlısı tarifi...

Malzemeler:

-2 yemek kaşığı tereyağı

-3 yemek kaşığı un

-1 su bardağı pekmez

-2 su bardağı su

Üzeri için;

-Ceviz

Nasıl yapılır?

-Bu tarifte dilediğiniz tatlı türünde pekmez kullanabilirsiniz. Eğer pekmez yeterince tatlı değilse içerisinde 2 yemek kaşığı şeker kullanabilirsiniz.

-Önce pekmez ile suyu bir kapta iyice çırpın.

-Daha sonra tavada yağı eritin ve unu ilave edip kavurun.

-Kavurduğunuz hamura pekmezli suyu ilave edip, karıştırmaya devam edin.

-Koyu bir kıvama geldiğinde servis tabağına alın ve üzerini cevizle süsleyin.

-İster ılık tüketin ister soğuk fakat bu tatlıyı mutlaka deneyin.

Afiyet olsun.