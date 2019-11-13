‘Aşılama oranı yüzde 98 oldu’

Bakan Koca, bakanlığının 2020 bütçesi görüşülürken TBMM’de Plan ve Bütçe Komisyonu’nda yaptığı konuşmada şunları söyledi:

‘Gerilerdeyiz’

HEKİM SAYISI: 1 milyonu aşan sağlık çalışanı ile 82 milyonu aşkın insana sağlık hizmeti sunuyoruz. Hekim sayısındaki artış eğilimine rağmen hâlâ uluslararası kıyaslamalarda gerilerdeyiz.

ANNE VE BEBEK ÖLÜMÜ: Sağlıkta gelişmişlik endekslerinden olan anne ölüm oranı yüz bin canlı doğumda 64’ten 13.6’ya, bebek ölüm hızı da 31.5 ten 6.8’e düştü.

AŞILAMA ARTTI: Aşı reddinin dünyada ve ülkemizde tartışıldığı bir dönemde genişletilmiş bağışıklama programımız kapsamında aşı oranlarımızı yüzde 96’dan 98’e çıkardık. Yürüttüğümüz çalışmalarla, BCG (verem) aşısında oranımızı yüzde 93’ten 96’ya; beşli karma aşıda ise yüzde 96’dan 98’e yükselttik.

OBEZİTE ORANI: Toplum sağlığını tehdit eden en önemli sağlık risklerinden biri olan obezite ile mücadelemizi sürdürüyoruz. Yıllar içindeki artış hızı yavaşlama eğiliminde olsa da artmaya devam ediyor.

ANTİBİYOTİK AZALDI: 2018’de ilaç tüketim miktarı yaklaşık 2.4 milyar kutuya ulaştı. Akılcı antibiyotik kullanımı çalışmalarımız sonucunda, 2011’de yüzde 35 olan antibiyotik kullanım yüzdesi 2018’de yüzde 24.55’e indi.

SİGARAYI BIRAKMA: 2018’de sigarayı bırakmak için arayan her beş kişiden birinin sigarayı bırakması sağlandı. Bugün itibarıyla faaliyet gösteren sigara bırakma polikliniği sayısı 532 olup, toplam 792 sertifikalı hekim görev yapıyor. Ücretsiz ilaç imkanımızdan ise şimdiye kadar 1 milyon vatandaşımız faydalandı. Uyuşturucu İle Mücadele Danışma ve Destek Hattımızla 220 bin kişiye hizmet verdik.

DRONE İLE MÜDAHALE: 2018’de iki adet drone, UMKE Ekiplerinin envanterinde yer bulmuş ve Acil Yardım ve Kurtarma Faaliyeti’nde kullanılmaya başlandı. Bir yıl içinde drone destekli toplam sekiz adet vakaya müdahale edildi.

‘Şehir hastanelerini artık devlet yapacak’

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, daha önce kamu-özel ortaklığı ile yapılan şehir hastanelerinin artık devlet tarafından yapılacağını açıkladı. Koca, “Genel bütçe kaynaklarıyla 6 bin 100 yatak kapasiteli üç şehir hastanesi (Ordu, Sakarya, İstanbul Sancaktepe) için proje ihale ilanına çıkılmıştır. Yine genel bütçeden yapmayı planladığımız 6 bin 300 yatak kapasiteli 7 şehir hastanesi proje satın alma hazırlık aşamasındadır” dedi.