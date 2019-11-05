Aşk Ağlatır 10. yen, bölüm fragmanı... Ada kimin için süslendi?

Aşk Ağlatır 10. bölüm fragmanı yayınlandı. Aşk Ağlatır yeni bölümde rapor yüzünden Çiçek ile Nalan arasında arbede çıkıyor. Bu sırada Çiçek merdivenlerden düşüyor. Nalan raporla birlikte Mert'in karşısına çıkarken Mert neye uğradığını şaşırıyor.

Rüzgar ile Yusuf'un karşı karşıya gelecek olması heyecanı tırmandırırken beyaz bir elbise giyen Ada’nın kiminle buluşacağı en çok merak edilen konular arasında...

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Yusuf, söylediklerinden çok pişman olmuş ve Ada’ya haksızlık ettiğini düşünmeye başlamıştır.

Ada ise Yusuf’tan hiç beklemediği sözler duymuş ve çok kırılmıştır. Rüzgar onu sakinleştirmeye çalışsa da Ada Yusuf’a kızgındır.

Yusuf bir yandan evi yanan dedesine İstanbul’da yer ararken bir yandan da Ada ile arasını düzeltmeye çalışmaktadır.

İsmail, Özben ailesinin servetinin gerçek sahibinin Ada olduğunu öğrendikten sonra bir plan yapar. Mert ile yüzleşir. Mert, İsmail’in bu sırrı saklaması ve sessiz kalması için bir yol düşünmektedir.