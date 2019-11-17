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17.11.2019 - 23:18 |

Aşk Ağlatır 11. son bölümde Yusuf vuruldu! 12. yeni bölüm fragmanı...

Show TV'nin kısa sürede hatırı sayılır bir izleyici kitlesine ulaşan dizisi Aşk Ağlatır 11. yeni bölümüyle izleyicisinin karşısına çıktı. Sevilen dizinin son bölümüne Yusuf'un vurulması damga vurdu. Peki gözlerin çevrildiği Aşk Ağlatır 11. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Aşk Ağlatır 11. son bölümde Yusuf vuruldu! 12. yeni bölüm fragmanı...

AŞK AĞLATIR 11. BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Yusuf’a ulaşamayan Ada’nın endişelendiği tanıtımda kendine gelen Çiçek’in her şeyi hatırladığını gören Fırat’ın sevinci gözlerinden okunurken Ada ve Yusuf arasında soğuk rüzgarlar esiyor. Ada’nın gözyaşları içinde Rüzgar’a sarıldığı anlar izleyenleri şaşırtırken, diziye dahil olan usta oyuncu Selim Bayraktar’ın “Akıl yapmamalısın der, kalbin yapmalısın. Aklın sevmemelisin der, kalbin pır pır atar sevmelisin der!” sözleri dikkat çekiyor.

AŞK AĞLATIR 12. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Aşk Ağlatır 12. yeni bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz haberimizin içeriğinde olacak...

Muğla'da trafik kazasıMuğla'nın Fethiye ilçesinde, yolcu minibüsünün otomobille çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 3'ü çocuk 5 kişi yaralandı. Kaza anı, minibüsün güvenlik kamerası görüntülerine anbean yansıdı.
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