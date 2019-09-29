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29.09.2019 - 22:50 |

Aşk Ağlatır 5. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

SHOW TV'nin yeni dizilerinden Aşk Ağlatır 4. yeni bölümüyle ekranlara geldi. Kısa sürede büyük bir ilgi gören dizinin yeni bölümüne Nalan'ın Yusuf ve Ada aşkını imkansız hale getirmek niyeti damga vurdu. Peki gözlerin çevrildiği Aşk Ağlatır 5. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Aşk Ağlatır 5. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

AŞK AĞLATIR 4. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ağır yaralı bir halde hastaneye kaldırılmış olan Nalan, bu olayı Yusuf ve Ada aşkını imkansız hale getirmek niyetiyle acımasızca kullanır. Sözde; Yusuf onu terk ettiği için canına kıymaya kalkmıştır. Daha önce de böyle bir olay yaşandığı için Yusuf durumdan şüphelenmez ve içi kan ağlasa da Nalan’a hayat boyu bağlılık sözü verir. Ada ise; derin bir aşkla bağlandığı Yusuf’u kaybettiğinden habersiz, dayısının ve yengesinin peşinden İstanbul’a gelen Mustafa’dan kurtulmayı patronu Rüzgar sayesinde başarır. Diğer yandan, Rüzgar’ın ailesinin evinde bir yardımcı krizi yaşanmaktadır. Rüzgar’a vefa borcunu ödemek isteyen Ada; teklifi coşkuyla karşılar. Rüzgar gibi anlayışlı, yardımsever bir insanın anne ve babası ne kadar zor olabilir ki?

AŞK AĞLATIR 5. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Aşk Ağlatır dizisi 5. yeni bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz haberimizin içeriğinde yer alacak...

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